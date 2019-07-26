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Любимая Оливочка: Марина Боржемская и Вячеслав Узелков трогательно поздравили общую дочь

Любимая Оливочка: Марина Боржемская и Вячеслав Узелков трогательно поздравили общую дочь
11:16 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 25 июля, дочь Марины и Вячеслава отмечала свой день рождения.

После развода Марина Боржемская и Вячеслав Узелков не общаются друг с другом.

В 2018 году Марина Боржемская развелась со своим мужем Вячеславом Узелковым, тренером четырех сезонов "Зважених та щасливих". Это стало настоящим шоком для украинцев, которые восхищались гармонией в семье звезд. Вячеслав после развода стал часто писать в своих социальных сетях публикации, в которых высказывал сожаление о случившемся. В тоже время Марина, забыв о боли, пошла дальше и в появится в новом сезоне "Зважені та щасливі" в качестве тренера вместе с грузинским продюсером и экс-Холостяком Иракли Макацария.

Несмотря на то, что Марина и Вячеслав не общаются друг с другом, Узелков все равно часто навещает их общих детей Оливию и Роберта. В связи с днем рождения дочери они оба поздравили Оливию в своих Instagram-аккаунтах, опубликовав милые совместные фото. 

 
 
 
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Оливочка, в день когда забилось твоё сердечко, я была поцелована Богом Ты - моя награда и моя Вселенная. Свет моих очей, смысл жизни, счастье и любовь... Ты @olivia_bloger - Дар свыше Вокруг тебя всё оживает, наполняется светом, добром и теплом. Восхищаюсь твоей силой, харизмой и, не по возрасту, женственностью, которой я у тебя учусь. Моё солнышко, хочу чтобы ты росла свободной, открытой и смелой девочкой. Всегда упорно шла к своей цели и её достигала! Будь уверена, я во всём тебя поддержу. Мечтай Твори. Вдыхай. У тебя всё получится. С Днём Рождения, моя лучшая подруга . #моясемья #моявселенная #доченька #деньрожденье #дочкиматери #боржемскаямарина #моялюбовь #семья #мойдар #любовьестьмир #детиэтожизнь

Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

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"Оливочка, в день когда забилось твое сердечко, я была поцелована Богом. Ты - моя награда и моя Вселенная. Свет моих очей, смысл жизни, счастье и любовь... Ты @olivia_bloger - Дар свыше. Вокруг тебя все оживает, наполняется светом, добром и теплом. Восхищаюсь твоей силой, харизмой и, не по возрасту, женственностью, которой я у тебя учусь", - написала Марина.

"Сьогодні рівно сім років мого безкрайнього щастя, мого кохання, натхнення та гордісті.Сім років тому народився найсвітліший чоловічок на всій планеті. Моя кохана донечка, моя ОЛІВОЧКА", - написал Вячеслав.

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Знаменитости, День рождения, Вячеслав Узелков, Поздравления, Марина Боржемская.
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