Любимая Оливочка: Марина Боржемская и Вячеслав Узелков трогательно поздравили общую дочь

Новости шоу бизнеса: Вчера, 25 июля, дочь Марины и Вячеслава отмечала свой день рождения.

После развода Марина Боржемская и Вячеслав Узелков не общаются друг с другом.

В 2018 году Марина Боржемская развелась со своим мужем Вячеславом Узелковым, тренером четырех сезонов "Зважених та щасливих". Это стало настоящим шоком для украинцев, которые восхищались гармонией в семье звезд. Вячеслав после развода стал часто писать в своих социальных сетях публикации, в которых высказывал сожаление о случившемся. В тоже время Марина, забыв о боли, пошла дальше и в появится в новом сезоне "Зважені та щасливі" в качестве тренера вместе с грузинским продюсером и экс-Холостяком Иракли Макацария.

Несмотря на то, что Марина и Вячеслав не общаются друг с другом, Узелков все равно часто навещает их общих детей Оливию и Роберта. В связи с днем рождения дочери они оба поздравили Оливию в своих Instagram-аккаунтах, опубликовав милые совместные фото.

"Оливочка, в день когда забилось твое сердечко, я была поцелована Богом. Ты - моя награда и моя Вселенная. Свет моих очей, смысл жизни, счастье и любовь... Ты @olivia_bloger - Дар свыше. Вокруг тебя все оживает, наполняется светом, добром и теплом. Восхищаюсь твоей силой, харизмой и, не по возрасту, женственностью, которой я у тебя учусь", - написала Марина.

"Сьогодні рівно сім років мого безкрайнього щастя, мого кохання, натхнення та гордісті.Сім років тому народився найсвітліший чоловічок на всій планеті. Моя кохана донечка, моя ОЛІВОЧКА", - написал Вячеслав.