Сэльма Блэр побрила голову налысо после завершения курса лечения

Новости шоу бизнеса: Актриса написала эмоциональное сообщение и сопроводила его фотографией, на которой предстала с обритой головой.

Вчера 47-летняя Сэльма Блэр поделилась с поклонниками радостной для нее новостью ― курс лечения по борьбе с рассеянным склерозом подошел к концу.

Сэльма Блэр борется с рассеянным склерозом уже на протяжении года после того, как врачи поставили ей страшный диагноз. Заболевание считается хроническим, но актриса исправно выполняет все предписания врачей, которые вчера выписали ее из больницы после завершения сложного курса лечения.

В числе его неприятных последствий оказался ослабленный иммунитет и потеря волос на голове, но звезда "Жестоких игр" с радостью поделилась переполняющими ее эмоциями с фанатами.

"Сегодня знаменательный день. Я наконец-то свободна и хочу сказать спасибо команде медсестер и врачей, которые верили в мое исцеление так же, как в него верю я. Это был тяжелый процесс, и в течение следующих трех месяцев у меня будет ослаблен иммунитет, так что без поцелуев, пожалуйста. Тем не менее, мы справились блестяще. Я благодарю вас за любовь и поддержку. Теперь я вижу все гораздо яснее и расскажу свою историю, когда буду готова. А пока меня ждет этап восстановления", — написала Блэр.

В Instagram-аккаунте она поделилась несколькими фото, на одном из которых позволяет сыну Артуру остригать себе волосы, а на другом уже обритая наголо позирует в стенах больницы. По словам Сэльмы, ее восьмилетний сын оказал ей огромную поддержку: "Он много видел и много вытерпел. Но Артур старается не смотреть на мою болезнь с негативной точки зрения. Он говорит: "Мама не больна. Мама храбрая".