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"Вечерний Кухонник": Сергей Бабкин поделился нежным видео с маленьким сыном

"Вечерний Кухонник": Сергей Бабкин поделился нежным видео с маленьким сыном
14:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Украинский певец Сергей Бабкин и его жена Снежана наслаждаются родительством.

Супруги воспитывают троих общих детей, среди которых – новорожденный Елисей. С младенцем артист сделал очаровательные кадры, которыми поделился в сети.

Перед камерой Сергей Бабкин предстал с обнаженным торсом на кухне. Очаровательный ролик его жена сняла в роскошном имении в Харькове, где и проживает звездная пара.

Артист сыграл для своего младшего сына на гитаре и спел фрагмент песни из мультфильма "Бременские музыканты". При этом новорожденный Елисей лежал на подушке и внимательно слушал отца, мило махая ручками и ножками.

 
 
 
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Вечерний Кухонник ( ударение на -У-) Есть квартирник, есть природник, есть крышник, а у нас кухонник

Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

В то же время на Instagram-странице Снежаны Бабкиной появилось фото с маленьким Елисеем. Звездная мама нежно прижала сына к себе, не показав его лицо на камеру.

 Сергей Бабкин поделился впечатлениями о родах

"Вечерне-воздушные ванны... Получила предложение прогуляться и охотно согласилась", – прокомментировала Снежана Бабкина.

Напомним, что Бабкины стали родителями в третий раз 18 июня. Сергей Бабкин признался, что его сын родился в 9:52 в одной из столичных клиник.

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Родители, Видео, Сын, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина.
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