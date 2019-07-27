"Вечерний Кухонник": Сергей Бабкин поделился нежным видео с маленьким сыном

Новости шоу бизнеса: Украинский певец Сергей Бабкин и его жена Снежана наслаждаются родительством.

Супруги воспитывают троих общих детей, среди которых – новорожденный Елисей. С младенцем артист сделал очаровательные кадры, которыми поделился в сети.

Перед камерой Сергей Бабкин предстал с обнаженным торсом на кухне. Очаровательный ролик его жена сняла в роскошном имении в Харькове, где и проживает звездная пара.

Артист сыграл для своего младшего сына на гитаре и спел фрагмент песни из мультфильма "Бременские музыканты". При этом новорожденный Елисей лежал на подушке и внимательно слушал отца, мило махая ручками и ножками.

В то же время на Instagram-странице Снежаны Бабкиной появилось фото с маленьким Елисеем. Звездная мама нежно прижала сына к себе, не показав его лицо на камеру.

"Вечерне-воздушные ванны... Получила предложение прогуляться и охотно согласилась", – прокомментировала Снежана Бабкина.

Напомним, что Бабкины стали родителями в третий раз 18 июня. Сергей Бабкин признался, что его сын родился в 9:52 в одной из столичных клиник.