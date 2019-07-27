"Меньше осуждаю": Гвинет Пэлтроу рассказала о своей философии жизни

Новости шоу бизнеса: Американская актриса поведала о старении и принятии себя.

Гвинет Пэлтроу на днях стала гостьей первого выпуска подкаста The Beauty Closet, где рассказала о своих морщинах, приближении к менопаузе и о том, каково это - стареть на глазах у всего мира.

"Мне всегда было очень забавно наблюдать за своей внешностью. Мало найдется людей, которые уверены в своей красоте, поэтому, когда я смотрюсь в зеркало, я чувствую себя, как и любая другая обычная женщина", - говорит 46-летняя актриса. "Для меня зрелость - это, скорее, внутреннее ощущение. Чем дольше я живу, тем больше принимаю себя такой, какая есть, меньше осуждаю", - добавляет звезда "Влюбленного Шекспира" и "Мстителей".

Пэлтроу отмечает, что никакие морщины и менопауза не страшны, если ты живешь в гармонии с самой собой. "Какая разница, что приближается старость, если ты все равно ощущаешь себя красивой и желанной", - заявила актриса. По ее словам, она дошла до того возраста, когда внутренняя красота затмевает внешнюю. Внешность уходит на второй план, и начинаешь больше ценить свое окружение, работу и вклад в этот мир.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Merci Paris, I always love seeing you. @fsgeorgevparis Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 3 Июл 2019 в 3:25 PDT

Впрочем, Гвинет Пэлтроу немного лукавит, она из тех женщин, которые готовы встретить старость во всеоружии. Актриса много лет ведет правильный образ жизни, активно занимается спортом, ест только экологически чистую еду, высыпается и пользуется органической косметикой. Пару лет назад она даже запустила свою собственную косметическую линию Goop.