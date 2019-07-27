Скачать
Суббота, 27.07.2019
Зеленский потребовал от Авакова уволить главу ГУНП в Днепропетровской области
Зеленский потребовал от Авакова уволить главу ГУНП в Днепропетровской области
В Минобороны возмутились решением ОАСК по системе питания в ВСУ
В МОУ возмутились решением ОАСК по системе питания в ВСУ
В УПЛ прокомментировали отказ некоторых клубов от единого телепула
В УПЛ прокомментировали отказ некоторых клубов от единого телепула
День Владимира: история и традиции праздника
День Владимира: история и традиции праздника

"Меньше осуждаю": Гвинет Пэлтроу рассказала о своей философии жизни

"Меньше осуждаю": Гвинет Пэлтроу рассказала о своей философии жизни
17:39 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Американская актриса поведала о старении и принятии себя.

Гвинет Пэлтроу на днях стала гостьей первого выпуска подкаста The Beauty Closet, где рассказала о своих морщинах, приближении к менопаузе и о том, каково это - стареть на глазах у всего мира.

"Мне всегда было очень забавно наблюдать за своей внешностью. Мало найдется людей, которые уверены в своей красоте, поэтому, когда я смотрюсь в зеркало, я чувствую себя, как и любая другая обычная женщина", - говорит 46-летняя актриса. "Для меня зрелость - это, скорее, внутреннее ощущение. Чем дольше я живу, тем больше принимаю себя такой, какая есть, меньше осуждаю", - добавляет звезда "Влюбленного Шекспира" и "Мстителей".

Пэлтроу отмечает, что никакие морщины и менопауза не страшны, если ты живешь в гармонии с самой собой. "Какая разница, что приближается старость, если ты все равно ощущаешь себя красивой и желанной", - заявила актриса. По ее словам, она дошла до того возраста, когда внутренняя красота затмевает внешнюю. Внешность уходит на второй план, и начинаешь больше ценить свое окружение, работу и вклад в этот мир.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Merci Paris, I always love seeing you. @fsgeorgevparis

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Звезда сериала "Секс в большом городе" на прогулке в летнем образе

Впрочем, Гвинет Пэлтроу немного лукавит, она из тех женщин, которые готовы встретить старость во всеоружии. Актриса много лет ведет правильный образ жизни, активно занимается спортом, ест только экологически чистую еду, высыпается и пользуется органической косметикой. Пару лет назад она даже запустила свою собственную косметическую линию Goop.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Старение, Гвинет Пелтроу, Американская актриса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ОБСЕ заметили, что оккупанты уже наносят надпись "СЦКК" и на транспорт
02 Кандидаты на пост глав Минздрава и МОН: ответ главы штаба "Слуги народа"
03 Итоги 26 июля: ЦИК подсчитала 100% голосов, судьба Кличко, встреча Зеленского и Волкера
04 Волкер посетил КПВВ "Станица Луганская" и пообщался с местными жителями
05 Гороскоп на завтра, 27 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Крестный ход в Киеве: в МВД насчитали 30 тысяч участников
Крестный ход в Киеве: в МВД насчитали 30 тысяч участников
Джонсон назвал условие для избежания &quot;жесткого&quot; Brexit
Джонсон назвал условие для избежания "жесткого" Brexit
Синод ПЦУ призывает усилить санкции против России
Синод ПЦУ призывает усилить санкции против России
Скончалась старейшая горилла в мире
Скончалась старейшая горилла в мире
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь