Коко Роша в шляпке от украинского дизайнера: фото

Украинские бренды продолжают покорять мир, поэтому известные модницы охотно примеряют наши стильные изделия. К любительницам отечественных дизайнеров присоединилась знаменитая канадская модель Коко Роша.
На своей странице в Instagram манекенщица опубликовала волшебное фото с детьми: 4-летней Айони и годовалым Ивером. Коко Роша с потомками позировала на экзотическом морском фоне островов Теркс и Кайкос.
Однако не пейзаж или милое семейное фото привлекло внимание журналистов, а образ, который модель засветила на снимке. Коко Роша предстала перед камерой в платье с поясом и шляпке от украинского дизайнера Руслана Багинского. Аксессуар прекрасно дополнил летний наряд знаменитой канадской модели, отметили и ее поклонники.
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Это не первый раз канадская модель появляется на публике в кепи от Руслана Багинского.
Согласно снимками украинского дизайнера, Коко Роша и ее дочь Айони имеют одинаковые шляпки, которые охотно примеряют для совместных прогулок.