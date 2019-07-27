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Коко Роша в шляпке от украинского дизайнера: фото

Коко Роша в шляпке от украинского дизайнера: фото
19:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Канадская супермодель примерила аксессуар украинского бренда Руслана Багинского.

Украинские бренды продолжают покорять мир, поэтому известные модницы охотно примеряют наши стильные изделия. К любительницам отечественных дизайнеров присоединилась знаменитая канадская модель Коко Роша.

На своей странице в Instagram манекенщица опубликовала волшебное фото с детьми: 4-летней Айони и годовалым Ивером. Коко Роша с потомками позировала на экзотическом морском фоне островов Теркс и Кайкос.

Однако не пейзаж или милое семейное фото привлекло внимание журналистов, а образ, который модель засветила на снимке. Коко Роша предстала перед камерой в платье с поясом и шляпке от украинского дизайнера Руслана Багинского. Аксессуар прекрасно дополнил летний наряд знаменитой канадской модели, отметили и ее поклонники.

 
 
 
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Salty but sweet.

Публикация от (@cocorocha)

Это не первый раз канадская модель появляется на публике в кепи от Руслана Багинского.

 
 
 
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The 'Queen of Posing' @cocorocha and her little daughter @ioniconran wearing @ruslanbaginskiy baker boy caps and that's so cute! #bakerboycap #milliner #millinery #hatabouttown #ruslanbaginskiy #cocorocha

Публикация от Ruslan Baginskiy (@ruslanbaginskiy_hats)

Звезда сериала "Секс в большом городе" на прогулке в летнем образе

Согласно снимками украинского дизайнера, Коко Роша и ее дочь Айони имеют одинаковые шляпки, которые охотно примеряют для совместных прогулок.

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Коко Роша, Украинский дизайнер, Ruslan Baginskiy, Канадская супермодель.
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