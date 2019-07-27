Коко Роша в шляпке от украинского дизайнера: фото

Новости шоу бизнеса: Канадская супермодель примерила аксессуар украинского бренда Руслана Багинского.

Украинские бренды продолжают покорять мир, поэтому известные модницы охотно примеряют наши стильные изделия. К любительницам отечественных дизайнеров присоединилась знаменитая канадская модель Коко Роша.

На своей странице в Instagram манекенщица опубликовала волшебное фото с детьми: 4-летней Айони и годовалым Ивером. Коко Роша с потомками позировала на экзотическом морском фоне островов Теркс и Кайкос.

Однако не пейзаж или милое семейное фото привлекло внимание журналистов, а образ, который модель засветила на снимке. Коко Роша предстала перед камерой в платье с поясом и шляпке от украинского дизайнера Руслана Багинского. Аксессуар прекрасно дополнил летний наряд знаменитой канадской модели, отметили и ее поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Salty but sweet. Публикация от (@cocorocha) 26 Июл 2019 в 9:44 PDT

Это не первый раз канадская модель появляется на публике в кепи от Руслана Багинского.

Согласно снимками украинского дизайнера, Коко Роша и ее дочь Айони имеют одинаковые шляпки, которые охотно примеряют для совместных прогулок.