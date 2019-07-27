Звезда "Игры престолов" с друзьями весело проводит время в Италии

Новости шоу бизнеса: На летних каникулах 32-летняя Эмилия Кларк предпочла традиционному отдыху на море поход в горы.

Вместе с друзьями звезда сериала "Игра престолов" (Game of Thrones) отправилась в Италию.

О своем путешествии актриса активно рассказывает в Instagram.

Сегодня, к примеру, Эмилия опубликовала в соцсети серию снимков, сделанных во время покорения Доломитовых Альп.

Долгая и извилистая дорога, в конце которой можно будет наконец-то сбросить сапоги Кхалиси (Кхалиси - героиня, которую Эмилия сыграла в "Игре престолов"), а затем придется снова тащиться домой в своих ботинках.

Эти невероятные горы заставили мою голову остыть, но зажгли во мне новый огонь. Это было непростое приключение, но я была чертовски счастлива добраться сюда, просто остановиться и полюбоваться этим видом,- поделилась Эмилия с подписчиками.

В горах Кларк практиковала асаны из йоги, качалась на качелях с видом на горные пейзажи, общалась с друзьями и наслаждалась бокалом вина на закате. Один из снимков особенно понравился подписчикам Эмилии: на нем актриса, одетая в спортивную майку и шорты, выполняет позу "полулука".

В комментариях под новыми фотографиями Кларк фолловеры принялись восхищаться горными видами, а также желать звезде отлично провести каникулы вместе с друзьями и хорошенько повеселиться.