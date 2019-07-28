СМИ: брак Виктории и Дэвида Бекхэм может очень скоро распасться

Новости шоу бизнеса: В этом году, готовясь к празднованию 20-летия со дня своей свадьбы с Дэвидом Бекхэмом, супруга футболиста вдруг осознала, что ее брак близок к крушению.

Но поскольку миссис Бекхэм не привыкла мириться с поражениями ни в какой сфере - включая личную жизнь, она решила сосредоточить все силы на спасении отношений с мужем. Во всяком случае, так заявила Виктория одной из своих подруг, которая поделилась этим откровением с репортером издания Globe.

Первым шагом в этом направлении стал романтический вояж во Францию - в Версаль, организованный Дэвидом по просьбе Виктории. Там, на сказочном фоне королевских дворцов, садов и фонтанов она попыталась возродить свои и его былые чувства.

И, судя по тому, насколько счастливыми выглядят на сделанных во Франции снимках оба супруга, усилия Виктории оказались не совсем бесплодными. Однако одно дело - романтический вояж, а другое - повседневная жизнь. И в этом отношении супруге футболиста нужно было что-то предпринять: ведь почти весь грядущий год им предстояло снова провести врозь.

Виктория собиралась остаться в Лондоне с детьми, где она занимается своим бизнесом. А Дэвид намеревался жить в Майами, где его удерживает работа с футбольным клубом, который он там создал. И было очевидно, что при таком режиме, супруги будут отдаляться друг от друга все больше. В итоге Виктория решилась, ради спасения брака, пожертвовать своими деловыми интересами.

Как сообщило издание Sun, она готовится перебраться с детьми в Майами. На днях супругов видели, когда они осматривали новую недвижимость, которую собираются приобрести для своей совместной жизни в этом городе. Речь идет о потрясающем 62-этажном небоскребе на берегу океана, где Бекхэмы облюбовали для себя двухэтажный пентхаус.

Цена таких апартаментов, как сообщается, может доходить до 45 миллионов долларов. Когда сделка будет завершена, Дэвид наконец-то, сможет спокойно, не разлучаясь со своей семьей, заняться работой.

Ведь созданной им команде, которая называется Inter Miami, предстоит завершить затянувшийся период тренировок и начать участвовать в соревнованиях.