Ассоль потеряла свое дизайнерское свадебное платье

Новости шоу бизнеса: Звезда в отчаянии обратилась к польской авиакомпании LOT, которая и осуществляла перевозку.

25-летняя Ассоль, менее известная как Екатерина Гуменюк, активно готовится к роскошной свадьбе. Однако на днях с ней произошел неприятный инцидент, в результате которого певица потеряла свое дизайнерское свадебное платье.

До роскошной свадьбы Ассоль осталось всего 1,5 месяца, поэтому артистка завершает последние приготовления. В частности, на днях она вместе с мамой отправилась в Великобританию, чтобы забрать свое идеальное свадебное платье. Однако в Украину звезда его так и не довезла.

Как сообщили представители певицы, дизайнерское платье упаковали в Лондоне. Чтобы наряд не повредился во время транспортировки, его поместили в большую картонную коробку, которую тщательно обмотали скотчем. В аэропорту Ассоль сдала весь багаж, но в Киев наряд артистки так не доставили.

Это, пожалуй, самый важный груз, который я когда-либо везла в своей жизни. А они умудрились его потерять! Я сразу же сообщила компании об утере и подала все необходимые документы. Очень надеюсь, что все будет хорошо!- призналась Ассоль.

Как известно, Ассоль – не единственная звезда, с которой случился подобный инцидент накануне свадьбы. Так, российский певец Влад Топалов , который в конце мая вступил в брак с Региной Тодоренко, тоже потерял багаж. Артист рассказал, что за несколько дней до церемонии в Италии он не имел никаких вещей, в частности, костюма и обуви на свадьбу. А вот MARUV уже неоднократно сталкивалась Второй раз за месяц: MARUV стала жертвой дерзкого ограбления в аэропорту с кражами в аэропорту: при перевозке ее чемоданы неоднократно ломали и воровали оттуда личные вещи звезды.