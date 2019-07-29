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Ассоль потеряла свое дизайнерское свадебное платье

Ассоль потеряла свое дизайнерское свадебное платье
14:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Звезда в отчаянии обратилась к польской авиакомпании LOT, которая и осуществляла перевозку.

25-летняя Ассоль, менее известная как Екатерина Гуменюк, активно готовится к роскошной свадьбе. Однако на днях с ней произошел неприятный инцидент, в результате которого певица потеряла свое дизайнерское свадебное платье.

До роскошной свадьбы Ассоль осталось всего 1,5 месяца, поэтому артистка завершает последние приготовления. В частности, на днях она вместе с мамой отправилась в Великобританию, чтобы забрать свое идеальное свадебное платье. Однако в Украину звезда его так и не довезла.

Как сообщили представители певицы, дизайнерское платье упаковали в Лондоне. Чтобы наряд не повредился во время транспортировки, его поместили в большую картонную коробку, которую тщательно обмотали скотчем. В аэропорту Ассоль сдала весь багаж, но в Киев наряд артистки так не доставили. 

 
 
 
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На земле никто и никогда не любил, как я тебя люблю.

Публикация от Ｅｋａｔｅｒｉｎａ　Ｇｕｍｅｎｙｕｋ (@assolmusic)

Это, пожалуй, самый важный груз, который я когда-либо везла в своей жизни. А они умудрились его потерять! Я сразу же сообщила компании об утере и подала все необходимые документы. Очень надеюсь, что все будет хорошо!- призналась Ассоль.

Коко Роша в шляпке от украинского дизайнера: фото

Как известно, Ассоль – не единственная звезда, с которой случился подобный инцидент накануне свадьбы. Так, российский певец Влад Топалов , который в конце мая вступил в брак с Региной Тодоренко, тоже потерял багаж. Артист рассказал, что за несколько дней до церемонии в Италии он не имел никаких вещей, в частности, костюма и обуви на свадьбу. А вот MARUV уже неоднократно сталкивалась Второй раз за месяц: MARUV стала жертвой дерзкого ограбления в аэропорту с кражами в аэропорту: при перевозке ее чемоданы неоднократно ломали и воровали оттуда личные вещи звезды.

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Свадебное платье, Знаменитости, Артистка, Ассоль, Екатерина Гуменюк.
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