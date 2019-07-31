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Сегодня Олегу Виннику – 46: интересные факты о артисте
Сегодня Олегу Виннику – 46: интересные факты о артисте

Сегодня Олегу Виннику – 46: интересные факты о артисте

Сегодня Олегу Виннику – 46: интересные факты о артисте
11:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярный певец Олег Винник, которого называют секс-символом украинской эстрады, уже давно громко заявил о своем имени в Украине и пользуется огромной популярностью.

Настоящий феномен украинской эстрады Олег Винник празднует свой день рождения. Во вторник, 31 июля, артисту, который получил бешеную популярность среди женщин Украины, исполняется 46 лет.

Артист создал образ "принца на белом коне": светлые волосы, спортивная фигура, очаровательный голос и флиртующий взгляд. А для других представителей шоу-бизнеса он стал настоящим феноменом.

Олег Винник и женские сердца

Что известно о личной жизни певца?

Олег Винник, который ранее выступил под псевдонимом OLEGG, состоит в браке со своей бэк-вокалисткой Таюне (настоящее имя Таисия Сватко) еще с 1990 года, однако артист не разглашает подробности личной жизни.

В то же время певец не скрывает свою популярность среди женщин. Он утверждает, что у него никогда не возникали проблемы с тем, чтобы заинтересовать девушку.

Не знаю, харизма это или талант, но я всегда имел успех у прекрасного пола, – Олег Винник. 

Кроме Таюне, в биографии певца есть еще две женщины, которые оказали на него влияние. К примеру, Нина Печериця – школьная несчастная любовь певца, которому Винник посвятил песню – "Нино".

Главной женщиной в жизни Олега Винника была его мама Анна Яковлевна. В мае 2018 года певец пережил настоящее горе В семье Олега Винника случилось горе – умерла мать артиста, – СМИ , когда умерла мать.

Накануне Анна Яковлевна отметила 80-летие. В ее юбилей Олег Винник хотел дать концерт в родном селе, однако этого так и не произошло.

Секрет популярности Олега Винника

Ранее изданию "КП в Украине" креативный продюсер Денис Путинцев, который сотрудничал с MamaRika, Анастасией Приходько, "ТІК", "Брати Гадюкини" и другими украинскими артистами, прокомментировал феномен Олега Винник на украинской сцене.

Винник обладает вокальной и артистической подготовкой европейского уровня. Второе – Винник в прекрасной физической форме. Третье – он следит за собой, а это сегодня важно, потому что эра немытых-мохнатых артистов на сцене прошла, – отметил продюсер.

Народная артистка Украины Ольга Сумская заявляет, что Винник излучает бешеную харизму и сексуальность. 

"Он излучает сексуальность, ну и все мы замечаем. Харизма – аж лучами. Невероятный аромат роскошных одеколонов всегда, эти мышцы, костюм, стиль, голос. Вот он сумел себя создать. Кто-то может не понять, что у него. А вот солнечная энергия. Он умеет подарить себя женщинам", – заявила актриса.

Добавим, что именно Сумская снялась в новом клипе Олега Винника "Роксолана", в котором раскрыта история сложной жизни украинских женщин-зароботчанок.

Актерская карьера Олега Винника

Олег Винник с 1999 года сыграл разных героев в большом количестве мюзиклов. Своей важнейшей ролью он называет Жана Вальжана в мюзикле "Отверженные" по роману Виктора Гюго. Артист также снялся в видеоработе режиссера Доминика Графа "Перед лицом преступления" в эпизодической роли. Интересно, что премьера сериала состоялась на Берлинском кинофестивале в 2010 году. 

В Украине Олег Винник снялся в украинской комедии "Сумасшедшая свадьба", премьера которого прогремела 4 октября 2018 года.

Саундтреком для комедии стала песня "Найкращий день", которую Винник записал в дуэте с украинским рэпером Потапом.

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