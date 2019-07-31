Наоми Кэмпбелл пожаловалась, что ее не пустили в отель из-за цвета кожи

Британской моделью Наоми Кэмпбелл восхищается весь мир, а звезда каждый раз получает новые награды в фэшн-индустрии.
Как модель призналась журналистам Paris Match, во время поездки во Францию она попала в неприятную ситуацию. Наоми Кэмпбелл пригласили на вечеринку Каннского фестиваля. Однако попасть в престижный отель, где проходило светское мероприятие, ей так и не удалось.
По словам Наоми Кэмпбелл, на входе в заведение охранники заявили, что внутри уже нет мест. Поэтому модель и ее подруга не смогли воспользоваться приглашением. Однако позже Кэмпбелл заметила, что ее коллег без проблем пропускают на вечеринку, что и свидетельствовало о дискриминации.
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Ending poverty is the most important thing we need to do on our planet. It’s abhorrent that 11% of people, that’s 783 million, survive on less than $1.25 a day. This is why I’m joining @togetherbandofficial because I want the world to know about this so we can come together and do something about it. @bottletoppers @ubs @unfoundation #globalgoals #goal1 #shareyourgoal #togetherband #NAOMIAFRICA
Такая неприятная ситуация в очередной раз вдохновила модель на весь мир говорить о равенстве прав людей. Наоми Кэмпбелл стала ярким примером того, как вопреки буллингу можно достичь успеха, а дискриминация не должна влиять на стремление человека заниматься любимым делом.
Я привыкла бороться за то, чтобы получать столько же, сколько и мои белые коллеги за ту же самую работу, – отметила Наоми Кэмпбелл.
Кроме этого, знаменитая модель добавила, что даже с мировой славой сталкивается с проявлениями расизма. Наоми Кэмбелл привела пример недавней рекламной кампании, которую отказались транслировать в одной из азиатских стран. О каком именно государстве шла речь, звезда не сказала, однако заверила, что будет бороться с такой несправедливостью.