Наоми Кэмпбелл пожаловалась, что ее не пустили в отель из-за цвета кожи

Новости шоу бизнеса: На днях она поделилась неприятными воспоминаниями, как раньше ее не хотели пускать в гостиницу из-за цвета кожи.

Британской моделью Наоми Кэмпбелл восхищается весь мир, а звезда каждый раз получает новые награды в фэшн-индустрии.

Как модель призналась журналистам Paris Match, во время поездки во Францию она попала в неприятную ситуацию. Наоми Кэмпбелл пригласили на вечеринку Каннского фестиваля. Однако попасть в престижный отель, где проходило светское мероприятие, ей так и не удалось.

По словам Наоми Кэмпбелл, на входе в заведение охранники заявили, что внутри уже нет мест. Поэтому модель и ее подруга не смогли воспользоваться приглашением. Однако позже Кэмпбелл заметила, что ее коллег без проблем пропускают на вечеринку, что и свидетельствовало о дискриминации.

Такая неприятная ситуация в очередной раз вдохновила модель на весь мир говорить о равенстве прав людей. Наоми Кэмпбелл стала ярким примером того, как вопреки буллингу можно достичь успеха, а дискриминация не должна влиять на стремление человека заниматься любимым делом.

Я привыкла бороться за то, чтобы получать столько же, сколько и мои белые коллеги за ту же самую работу, – отметила Наоми Кэмпбелл.

Кроме этого, знаменитая модель добавила, что даже с мировой славой сталкивается с проявлениями расизма. Наоми Кэмбелл привела пример недавней рекламной кампании, которую отказались транслировать в одной из азиатских стран. О каком именно государстве шла речь, звезда не сказала, однако заверила, что будет бороться с такой несправедливостью.