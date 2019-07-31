Свадьбе быть: Ассоль вернула свое дизайнерское платье

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Ассоль (Екатерина Гуменюк) продолжает усиленно готовиться к церемонии бракосочетания.

Представители авиакомпании нашли потерянный багаж артистки, поэтому она пойдет к алтарю в дизайнерском наряде из Лондона.

29 июля Ассоль рассказала о неприятном инциденте: Певица Ассоль потеряла свое свадебное платье: детали во время возвращения из Великобритании представители польской авиакомпании LOT потеряли багаж певицы. Среди потерянных вещей было дизайнерское платье, сшитое на заказ к свадьбы, аксессуары и обувь.

Приобретенные к свадьбе вещи специально упаковали в большую коробку, вес которой достигал 32 килограммов. Однако во время транспортировки большой груз бесследно исчез, а в Киеве Ассоль узнала, что на борту ее важнейшего багажа не было. Представители артистки признались, что она в надежде вернуть утраченное, а в авиакомпании уже занимаются поиском коробки.

В течение 72 часов в компании LOT выясняли все детали инцидента. Ассоль сообщили, что багаж имел превышение в весе, поэтому остался в Лондоне. Однако в среду, 31 июля, коробку со свадебным платьем таки доставили в Украину.

Как я рада, что с моим платьем все хорошо! Я уже приготовилась к худшему, но мой самый ценный груз цел и невредим. Свадьба уже совсем скоро, надо тщательно все подготовить, а поиски нового платья заняли бы слишком много времени, – поделилась Ассоль.