Скачать
Среда, 31.07.2019
Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон
Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон
На заседании ТКГ договорились разминировать Станицу Луганскую
На заседании ТКГ договорились разминировать Станицу Луганскую
Шахтер на выезде добыл волевую победу над Александрией
Шахтер на выезде добыл волевую победу над Александрией
MTV Video Music Awards: впервые обладателем премии станет дизайнер
MTV Video Music Awards: впервые обладателем премии станет дизайнер

Свадьбе быть: Ассоль вернула свое дизайнерское платье

Свадьбе быть: Ассоль вернула свое дизайнерское платье
21:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Ассоль (Екатерина Гуменюк) продолжает усиленно готовиться к церемонии бракосочетания.

Представители авиакомпании нашли потерянный багаж артистки, поэтому она пойдет к алтарю в дизайнерском наряде из Лондона.

29 июля Ассоль рассказала о неприятном инциденте: Певица Ассоль потеряла свое свадебное платье: детали во время возвращения из Великобритании представители польской авиакомпании LOT потеряли багаж певицы. Среди потерянных вещей было дизайнерское платье, сшитое на заказ к свадьбы, аксессуары и обувь.

Приобретенные к свадьбе вещи специально упаковали в большую коробку, вес которой достигал 32 килограммов. Однако во время транспортировки большой груз бесследно исчез, а в Киеве Ассоль узнала, что на борту ее важнейшего багажа не было. Представители артистки признались, что она в надежде вернуть утраченное, а в авиакомпании уже занимаются поиском коробки.

 Ассоль потеряла свое дизайнерское свадебное платье

В течение 72 часов в компании LOT выясняли все детали инцидента. Ассоль сообщили, что багаж имел превышение в весе, поэтому остался в Лондоне. Однако в среду, 31 июля, коробку со свадебным платьем таки доставили в Украину.

Как я рада, что с моим платьем все хорошо! Я уже приготовилась к худшему, но мой самый ценный груз цел и невредим. Свадьба уже совсем скоро, надо тщательно все подготовить, а поиски нового платья заняли бы слишком много времени, – поделилась Ассоль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свадьба, Платье, Певица, Ассоль, Екатерина Гуменюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невиданный скандал: принц Джордж Кембриджский пообщался с уголовником
02 Итоги 30 июля: Аваков и Порошенко, Богдан и Кличко, дело ОАСК и новые депутаты
03 Гороскоп на завтра, 31 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Медики назвали снижающее кровяное давление ягоды
05 Приметы и обряды на 31 июля - День Емельяна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Украина стала на путь стран ЕС 1990-х годов
СМИ: Украина стала на путь стран ЕС 1990-х годов
Зеленский в Черкассах представил нового главу ОГА
Зеленский в Черкассах представил нового главу ОГА
ЕБРР приобрел бонды Нафтогаза
ЕБРР приобрел бонды Нафтогаза
Меган Маркл выпустит лимитированную коллекцию вместе с брендом Marks and Spencer
Меган Маркл выпустит лимитированную коллекцию вместе с брендом Marks and Spencer
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь