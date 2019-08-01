Катя Бужинская показала пикантное фото с глубоким декольте

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Катерина Бужинская опубликовала новый пикантный снимок в своем Instagram.

Вчера, 31 июля, Катя Бужинская опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем певица запечатлена в одном из столичных ресторанов.

Популярная украинская певица Катерина Бужинская много гастролирует и ведет активную светскую жизнь. Для выходов в свет и концертов она всегда выбирает яркие образы, которые подчеркивают достоинства ее фигуры и отлично выглядят в кадре.

Как правило, после всех публикаций Бужинскую осыпают комплиментами: это касается ее нарядов, причесок, макияжа и, конечно же, стройной фигуры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram В великолепной компании))#деньрожденикумы Публикация от Катерина Бужинська (@buzhynska) 31 Июл 2019 в 2:52 PDT

На фото артистка предстала перед зрителями в коричневом платье длинны миди, с глубоким V-образным вырезом. Светлые волосы Катя Бужнская просто выпрямила и оставила ниспадать на плечи.