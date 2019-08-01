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Катя Бужинская показала пикантное фото с глубоким декольте

Катя Бужинская показала пикантное фото с глубоким декольте
12:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Катерина Бужинская опубликовала новый пикантный снимок в своем Instagram.

Вчера, 31 июля, Катя Бужинская опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем певица запечатлена в одном из столичных ресторанов.

Популярная украинская певица Катерина Бужинская много гастролирует и ведет активную светскую жизнь. Для выходов в свет и концертов она всегда выбирает яркие образы, которые подчеркивают достоинства ее фигуры и отлично выглядят в кадре.

Как правило, после всех публикаций Бужинскую осыпают комплиментами: это касается ее нарядов, причесок, макияжа и, конечно же, стройной фигуры. 

 
 
 
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В великолепной компании))#деньрожденикумы

Публикация от Катерина Бужинська (@buzhynska)

"Скромная и не вульгарная": Настя Каменских опубликовала новый снимок

На фото артистка предстала перед зрителями в коричневом платье длинны миди, с глубоким V-образным вырезом. Светлые волосы Катя Бужнская просто выпрямила и оставила ниспадать на плечи.

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Фото, Певица, Знаменитость, Декольте, Украинская певица, Катерина Бужинская.
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