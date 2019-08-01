Катя Бужинская показала пикантное фото с глубоким декольте

Вчера, 31 июля, Катя Бужинская опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем певица запечатлена в одном из столичных ресторанов.
Популярная украинская певица Катерина Бужинская много гастролирует и ведет активную светскую жизнь. Для выходов в свет и концертов она всегда выбирает яркие образы, которые подчеркивают достоинства ее фигуры и отлично выглядят в кадре.
Как правило, после всех публикаций Бужинскую осыпают комплиментами: это касается ее нарядов, причесок, макияжа и, конечно же, стройной фигуры.
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На фото артистка предстала перед зрителями в коричневом платье длинны миди, с глубоким V-образным вырезом. Светлые волосы Катя Бужнская просто выпрямила и оставила ниспадать на плечи.