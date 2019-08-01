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Олег Винник поделился с поклонниками архивным снимком

Олег Винник поделился с поклонниками архивным снимком
15:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Видимо, празднование дня рождения вдохновило певца на воспоминания, потому на его Instagram-странице появилось архивное фото.

На фото артист предстал с необычной прической, поэтому многие поклонники не сразу узнали его. 

В четверг, 31 июля, Олег Винник отметил свое 46-летие.  Подросток Олег Винник позировал перед камерой с на то время трендовой стрижкой: длинными прядями и объемной челкой.

Уже в заметке секс-символ украинской эстрады признался, что только с годами понял: нужно "смаковать жизнь". Согласно эффектным снимкам Олега Винника в сети, ему это успешно удается. 

Не важно, сколько тебе лет. Важно – на сколько ты себя чувствуешь. С каждым годом со все большим наслаждением чувствую вкус жизни,– написал Олег Винник. 

Многие пользователи Сети не узнали зажигательного Олега Винника на фото. Теперь артист имеет совсем другой имидж: он предпочитает длинные выпрямленные волосы. 

Сегодня Олегу Виннику – 46: интересные факты о артисте

"Такой постер мог висеть у моей мамы в комнате в 87-м", "Только не говорите, что это Олег Винник", "Очень красивый тогда, а сейчас еще красивее", "Таким мы вас еще не видели", – написали пользователи сети.

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Певец, Знаменитость, Олег Винник, Архивное фото, Фото с детства.
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