Олег Винник поделился с поклонниками архивным снимком

Новости шоу бизнеса: Видимо, празднование дня рождения вдохновило певца на воспоминания, потому на его Instagram-странице появилось архивное фото.

На фото артист предстал с необычной прической, поэтому многие поклонники не сразу узнали его.

В четверг, 31 июля, Олег Винник отметил свое 46-летие. Подросток Олег Винник позировал перед камерой с на то время трендовой стрижкой: длинными прядями и объемной челкой.

Уже в заметке секс-символ украинской эстрады признался, что только с годами понял: нужно "смаковать жизнь". Согласно эффектным снимкам Олега Винника в сети, ему это успешно удается.

Не важно, сколько тебе лет. Важно – на сколько ты себя чувствуешь. С каждым годом со все большим наслаждением чувствую вкус жизни,– написал Олег Винник.

Многие пользователи Сети не узнали зажигательного Олега Винника на фото. Теперь артист имеет совсем другой имидж: он предпочитает длинные выпрямленные волосы.

"Такой постер мог висеть у моей мамы в комнате в 87-м", "Только не говорите, что это Олег Винник", "Очень красивый тогда, а сейчас еще красивее", "Таким мы вас еще не видели", – написали пользователи сети.