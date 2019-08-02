Алена Шоптенко показала соблазнительную фигуру в купальнике

Новости шоу бизнеса: На фото Алена Шоптенко запечатлена в купальнике-бикини, который отлично демонстрирует подтянутую фигуру звезды шоу "Танці з зірками".

Украинская хореограф-постановщик и танцовщица Алена Шоптенко опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Год назад Алена Шоптенко впервые стала мамой. Она родила мальчика, которого назвали Алексей. Звезда Танців з зірками быстро пришла в форму после родов и регулярно в своем Instagram рассказывает о том, как на нее повлияло рождение малыша, а также, как она справляется с новой ролью — мамы.

Алена Шоптенко из-за профессиональной деятельности быстро пришла в форму после родов, но до вчера артистка никому не показывала своих достижений. А вот 1 августа она опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем танцовщица запечатлена на пляже у голубой воды.

"Мой личный all inclusive лайфхак! Фото в купальнике нужно делать на третий день! Это когда ты уже немного загорела, но еще не сильно покушала", - написала под снимком Алена Шоптенко.

Напомним, украинская танцовщица и хореограф-постановщик Алена Шоптенко опубликовала в своем Instargam новый счастливый снимок.