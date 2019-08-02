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Пятница, 02.08.2019
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Украинский продюсер расцветает на глазах: фото

Украинский продюсер расцветает на глазах: фото
17:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Сейчас Потап и Настя отправились в отпуск вместе с Позитивом и его женой.

Вчера, 1 августа, Настя Каменских опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем она запечатлена вместе с мужем Потапом. В отличии от большиства других фотографий, под этой публикацией больше позитивных комментариев собрала не Настя, а Потап.

Вот, что написали подписчики Насти Каменских: "Как Потап светится рядом с вами, Настя. Красивые", "Потапу семейная жизнь на пользу!", "Потап просто расцветает на глазах", "Потап, ты сейчас похорошел...Мачо!", "Настя, Леша рядом с тобой такой уютный, такой домашний, как вы говорите, мишка, только плюшевый".

 
 
 
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Я тебе шорты, ты мне ботинки! Я тебя в ушко, ты меня в спинку @realpotap

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Настя Каменских показала роскошную фигуру в купальнике

 
 
 
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Escape .... Pina Colada ,Кто знает эту песню? #bearanddiamond #bearanddiamond

A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap) on

Напомним, что недавно кто-то из подписчиков написал, что все равно не видит Потапа и Настю парой: "А для меня Потап и Настя вообще не пара. Он как дед рядом с ней. Я была в шоке, когда узнала, что они вместе. За ее счет он и пиарится!". Другие наоборот отметили, что супруги выглядят отлично.

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Настя Каменских, Потап, Алексей Потапенко.
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