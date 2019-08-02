Украинский продюсер расцветает на глазах: фото

Новости шоу бизнеса: Сейчас Потап и Настя отправились в отпуск вместе с Позитивом и его женой.

Вчера, 1 августа, Настя Каменских опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем она запечатлена вместе с мужем Потапом. В отличии от большиства других фотографий, под этой публикацией больше позитивных комментариев собрала не Настя, а Потап.

Вот, что написали подписчики Насти Каменских: "Как Потап светится рядом с вами, Настя. Красивые", "Потапу семейная жизнь на пользу!", "Потап просто расцветает на глазах", "Потап, ты сейчас похорошел...Мачо!", "Настя, Леша рядом с тобой такой уютный, такой домашний, как вы говорите, мишка, только плюшевый".

Напомним, что недавно кто-то из подписчиков написал, что все равно не видит Потапа и Настю парой: "А для меня Потап и Настя вообще не пара. Он как дед рядом с ней. Я была в шоке, когда узнала, что они вместе. За ее счет он и пиарится!". Другие наоборот отметили, что супруги выглядят отлично.