Слухи о разрыве Дакоты Джонсон и Криса Мартина могут оказаться неправдой: фото

Новости шоу бизнеса: В июне СМИ сообщили, что звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон разорвала отношения с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином.

С тех пор папарацци так и не удавалось подловить звездную пару вместе, что многих лишь убедило в их разрыве. Однако вчера появились новые совместные фото Дакоты и Криса с вечеринки в Лос-Анджелесе.

Возможно, рассказы о расставании 29-летней Джонсон и 42-летнего Мартина были лишь безосновательными слухами, поскольку в этот четверг пара провела время вместе после премьеры фильма Covers с участием актрисы. Совместные фото, появившиеся в сети, распространила одна из знакомых Джонсон в своем Instagram-аккаунте.

На красную дорожку за несколько часов до этого звезда вышла в одиночестве. Как и в прошлый раз, ни она, ни музыкант не дали никаких комментариев о своих отношениях.

Напомним, по словам инсайдеров, пара рассталась из-за нежелания Дакоты становиться матерью: "Крис дал понять, что хочет как можно быстрее снова стать отцом, но карьера Дакоты только взлетела, поэтому дети - это последнее, о чем ей хотелось думать. В прошлом месяце они наконец поняли, что смотрят в совершенно противоположных направлениях. Они были фантастической парой, поэтому их сердца были разбиты от понимания, что в конечном итоге ничего не вышло".