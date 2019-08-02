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Егору Криду запретили въезд в Украину: детали

Егору Криду запретили въезд в Украину: детали
22:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Российскому певцу который неоднократно выступал с концертами в аннексированном Россией Крыму начиная с 2015 года, запретили въезд на территорию Украины до 2021 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в ответ на информационный запрос украинского издания 112.ua.

"В отношении запрашиваемого вами гражданина Российской Федерации (Егора Николаевича Булаткина) сообщаем, что в феврале 2016 года СБ Украины принято решение о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на 5 лет", - говорится в источнике.

Добавим, что чаще всего за нарушение правил въезда на территорию Украины запрещают въезд лишь на три года, в случае Крида - 5 лет.

Уточним, в марте 2016 года после концертов в Санкт-Петербурге Егор Крид полетел в Киев Российского певца не пустили в Украину с пересадкой в Минске, но его не пропустили.

 
 
 
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Ну, присядем на дорожку!

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"И вот, когда мы с командой долетели до вас, меня без объяснения причин не пустили на территорию Украины. Моя команда, с которой мы делаем музыку - вся из Украины, из Киева. Они много рассказывали мне о городе, о людях, я мечтал его посмотреть, в прошлый раз мне это, к сожалению, не удалось", - сообщил певец в 2016 году.

Причиной отказа в пересечении границы тогда, вероятнее всего, стали запланированные концерты Крида в оккупированном Россией Крыму. К слову, на полуострове российский певец продолжил выступать. Его последний концерт в Крыму состоялся в июле 2019 года.

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Украина, Россия, Запрет, Въезд, Егор Крид.
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