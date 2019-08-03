В белье собственного бренда: Рианна показала эффектные кадры с фотосессии

Новости шоу бизнеса: Знаменитая барбадосская артистка и дизайнер Рианна показала новые провокационные кадры с фотосессии для рекламы собственного бельевого бренда Savage x Fenty.

Новые откровенные снимки Рианна опубликовала на своей странице в Instagram. В рекламе собственного бренда певица предстала в нежном нижнем белье, которое соблазнительно подчеркнула пышные формы звезды.

На серии снимков Рианна позирует в бюстгальтерах молочного и лавандового цветов. Таким образом артистка рекламирует собственный бренд и привлекает к нему немало внимания и поклонников ее музыки.

Фото в лавандовом белье с леопардовым принтом насобирало более 5 миллионов лайков от пользователей в сети в течение первых суток после публикации.

"Королева всего", "Ты выглядишь роскошно" – пишут звезде подписчики.