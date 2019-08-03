В белье собственного бренда: Рианна показала эффектные кадры с фотосессии

Новые откровенные снимки Рианна опубликовала на своей странице в Instagram. В рекламе собственного бренда певица предстала в нежном нижнем белье, которое соблазнительно подчеркнула пышные формы звезды.
На серии снимков Рианна позирует в бюстгальтерах молочного и лавандового цветов. Таким образом артистка рекламирует собственный бренд и привлекает к нему немало внимания и поклонников ее музыки.
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This lewk is tie-DYE for, sis! Wanna get @badgalriri’s set? It’s on savagex.com. #UXTRA
Фото в лавандовом белье с леопардовым принтом насобирало более 5 миллионов лайков от пользователей в сети в течение первых суток после публикации.
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Lookin’ out for something new?LavenderLeopardLace drops at midnight, sis! #SavageXFenty
"Королева всего", "Ты выглядишь роскошно" – пишут звезде подписчики.