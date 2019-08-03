Энн Хэтэуэй поделилась подробностями о второй беременности

Новости шоу бизнеса: Недавно голливудская актриса Энн Хэтэуэй призналась, что с мужем Адамом Шульманом ожидает появления второго ребенка.

В общении с журналистами 36-летняя звезда решила откровенно рассказать, что пережила немалый стресс, пока узнала о беременности.

Энн Хэтэуэй заявила, что давно планировала с мужем пополнение в семье, передает The Daily Mail. В то время многие звезды объявляли о беременности, что заставляло актрису переживать стресс из-за своей неспособности родить второго ребенка. Однако после обследования в госпитале Энн Хэтэуэй счастливо сообщила о будущем отпрыске.

"Каждый раз, когда я пыталась забеременеть, у меня ничего не получалось. Это был ад! Как на зло, в этот момент многие женщины объявляли о беременности, кроме меня. Я понимала, что должна радоваться за других, но мне казалось, что все говорят о беременности, чтобы причинить мне боль. Я была не способна понять, что происходит, и во всем обвиняла только себя и свое тело", – рассказала Энн Хэтэуэй.

Только благодаря своему мужу, актеру Адаму Шульману, она пережила тот непростой период. В сети звезда поделилась своими переживаниями относительно бесплодия и получила сотни сообщений о таких же проблемах. Следовательно Энн Хэтэуэй выразила возмущение, что эту проблему публично не обсуждают, что заставляет женщин чувствовать себя неловко или же огорченно.

"Мы не привыкли говорить о сложностях, выставляя в Instagram только счастливые моменты из своей жизни, не всегда понимая, как это может кого-то случайно поранить. Когда я рассказала о том, что мне долго не удавалось забеременеть, многие написали мне, что тоже прошли через это и прекрасно понимают меня. Я знаю, что в мире есть еще тысячи женщин, которые пытаются забеременеть. Я хочу сказать всем: не бойтесь, я с вами!" – добавила она.