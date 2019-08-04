СМИ: решением суда R. Kelly не выпустят под залог

Новости шоу бизнеса: Отмечается, что во время заседания певец отказался признавать свою вину.

Бруклинский суд принял решение не освобождать под залог американского певца Ар Келли, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера.

Отмечается, что во время заседания певец отказался признавать свою вину.

Судья посчитал, что Ар Келли может попытаться скрыться от правосудия, поэтому должен быть задержан до начала разбирательства.

Напомним, что певца R. Kelly, обладателя трех премий "Грэмми" задержали по подозрению в изготовлении детской порнографии. Ему выдвинули обвинения по 13 пунктам.