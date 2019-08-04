В новом рекламном ролике духов Анджелина Джоли демонстрирует соблазнительные формы

Новости шоу бизнеса: Актриса приняла участие в съемках новой рекламы для парфюмерного бренда Guerlain.

В начале июля 2019 года Анджелина Джоли отправилась В платье со шлейфом: Анджелина Джоли посетила светское мероприятие в Париже в запланированную поездку в Париж. Во французской столице актриса покоряла эффектными выходами и присоединилась к пресс-конференции бренда Guerlain. Именно тогда звезда призналась, что стала лицом новой рекламной кампании, однако не рассекречивала деталей съемки.

В пятницу, 2 августа, представители парфюмерного бренда представили результаты сотрудничества с Анджелиной Джоли, которые сразу же ошеломили ее поклонников во всем мире. Перед камерой сексапильная актриса предстала обнаженной, прикрывая голую грудь простыней в постели. Анджелина Джоли игриво позировала перед режиссером Эммануэлем Любецки, выбирая пикантные позы и соблазнительные взгляды. Таким образом авторы рекламной кампании хотели подчеркнуть, что лучшим нарядом могут стать их духи.

Кроме этого, Анджелина Джоли примерила летние платья, в которых виднелись ее татуировки. От этого звезда отнюдь не потеряла сексуальности, а наоборот - подчеркнула свою современность.

Сотрудничество с брендом Guerlain Анджелина Джоли начала еще в 2017 году. Весомой причиной для подписания контракта с ними стало то, что изделия этой марки были любимыми для ее матери Маршелин Бертран, которая умерла от рака молочной железы. Следовательно Анджелина Джоли, не раздумывая, согласилась на предложение от бренда и уже несколько лет является лицом аромата Mon Guerlain.

В 2018 году Анджелина Джоли также позировала топлесс для рекламы Guerlain.

Поэтому новая реклама стала своеобразным продолжением концепции бренда.