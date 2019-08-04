Марго Робби на премьере "Однажды в Голливуде": наряд актрисы

Новости шоу бизнеса: Актриса Марго Робби выбрала эффектное мини-платье для светского выхода.

Долгожданный фильм "Однажды в Голливуде" (Once Upon A Time In Hollywood) продолжает покорять мир. На днях премьера киноленты состоялась в Риме, куда пришли все главные актеры. В частности, Марго Робби.

29-летняя голливудская звезда не пропустила такое светское события, представ перед камерами в стильном летнем наряде.

На этот раз Марго Робби выбрала мини-платье с ярким принтом. Наряд подчеркнул идеальную фигуру звезды и показал ее стройные ноги. Образ актриса дополнила коричневыми босоножками на танкетке и расплетенными волосами.

Впервые фильм "Однажды в Голливуде" презентовали в мае 2019 года во время Каннского кинофестиваля. Однако любители кино смогли увидеть последнюю работу легендарного Квентина Тарантино только с 22 июля. Презентация фильма с участием голливудских звезд состоялась в Лос-Анджелесе. Впоследствии "Однажды в Голливуде" показали во Франции, Великобритании, Германии и Италии.

Отметим, что в Рим приехали не все знаменитости. Перед камерами красовались Марго Робби, Леонардо Ди Каприо, Квентин Тарантино, Шеннон Макинтош и Дэвид Хейман. А вот Брэд Питт пропустил этот светский выход и участие в пресс-конференции.