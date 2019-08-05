Сценаристы "Игры престолов" рассказали, почему дракон Дейнерис сжег Железный трон

Но фанаты до сих пор размышляют над ключевыми моментами сериала, на которые создатели саги "проливают свет" только сейчас.
В 6 серии 8 сезона сериала "Игра престолов" Джон Сноу встречается с Дейнерис Таргариен после того, как один из ее драконов сжег целую столицу - Королевскую Гавань. После разговора о безумии "Денни", ее любимый Джон Сноу неожиданно убивает новую королеву. Нож в сердце вызывает внезапную смерть Дейнерис. Дракон по имени Дрогон от ярости начинает жечь все огнем, включая Железный трон.
Фанаты сериала долго не могли понять, почему дракон решил уничтожить именно трон , а не Джона Сноу. После громких теорий сценаристы через три месяца после завершения киносаги рассказали детали эпизода. По замыслу создателей, сожжение трона в припадке ярости произошло случайно.
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Вспомним, пожалуй, финальную серию:Игра престолов Американский сериал #играпрестолов#играпрестолов8сезон #играпрестолов7сезон#играпрестолов6сезон #дрогон#джонсноу#дайнерис#матьдраконов #gameofthrones#gameofthronesmemes#dracarys #дракарис#сарса#ария#7королевств #любовьимир#love_and_peace_05_
Дрогон хочет сжечь весь мир, но не убьет Джона. Он извергает огонь на заднюю стену, подрывая остатки огромных красных каменных блоков. Мы смотрим через плечо Джона, когда огонь движется к трону − не цели гнева Дрогона, а просто предмету, который внезапно оказался в огне, − говорится в сценарии финала сериала.