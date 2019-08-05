Сценаристы "Игры престолов" рассказали, почему дракон Дейнерис сжег Железный трон

Новости шоу бизнеса: Финал фэнтезийного сериала "Игра престолов" завершился еще в мае 2019 года.

Но фанаты до сих пор размышляют над ключевыми моментами сериала, на которые создатели саги "проливают свет" только сейчас.

В 6 серии 8 сезона сериала "Игра престолов" Джон Сноу встречается с Дейнерис Таргариен после того, как один из ее драконов сжег целую столицу - Королевскую Гавань. После разговора о безумии "Денни", ее любимый Джон Сноу неожиданно убивает новую королеву. Нож в сердце вызывает внезапную смерть Дейнерис. Дракон по имени Дрогон от ярости начинает жечь все огнем, включая Железный трон.

Фанаты сериала долго не могли понять, почему дракон решил уничтожить именно трон , а не Джона Сноу. После громких теорий сценаристы через три месяца после завершения киносаги рассказали детали эпизода. По замыслу создателей, сожжение трона в припадке ярости произошло случайно.

Дрогон хочет сжечь весь мир, но не убьет Джона. Он извергает огонь на заднюю стену, подрывая остатки огромных красных каменных блоков. Мы смотрим через плечо Джона, когда огонь движется к трону − не цели гнева Дрогона, а просто предмету, который внезапно оказался в огне, − говорится в сценарии финала сериала.