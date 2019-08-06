Иракли Макацария показал свои силовые тренировки: фото

Новости шоу бизнеса: Недавно Иракли Макацария отправился в Одессу на международный кинофестиваль 2019.

Грузинский продюсер и главный герой шестого сезона шоу "Холостяк".

Главный герой шестого сезона самого романтического шоу страны "Холостяк", а ныне тренер "Зважені та щасливі" Иракли Макацария — настоящий любимчик украинской публики. По окончанию проекта грузинский продюсер так и не смог найти свою вторую половинку, хотя ему часто приписывают романы с популярными телезвездами.

Однако официальных комментариев о его нынешнем статусе экс-Холостяк не дает, так что выяснить, что на самом деле происходит в его личной жизни пока невозможно.

Сегодня, 5 августа, Иракли Макацария опубликовал в своем Instagram новый снимок из спортзала. На нем тренер шоу "Зважені та щасливі" запечатлен без футболки во время выполнения сложного упражнения из программы кроссфита. Лицо экс-Холостяка на снимке выражает всю ярость с которой он подходит к занятиям по совершенствованию своего внешнего облика.