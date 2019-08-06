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Иракли Макацария показал свои силовые тренировки: фото

Иракли Макацария показал свои силовые тренировки: фото
09:40 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Недавно Иракли Макацария отправился в Одессу на международный кинофестиваль 2019.

Грузинский продюсер и главный герой шестого сезона шоу "Холостяк".

Главный герой шестого сезона самого романтического шоу страны "Холостяк", а ныне тренер "Зважені та щасливі" Иракли Макацария — настоящий любимчик украинской публики. По окончанию проекта грузинский продюсер так и не смог найти свою вторую половинку, хотя ему часто приписывают романы с популярными телезвездами.

Однако официальных комментариев о его нынешнем статусе экс-Холостяк не дает, так что выяснить, что на самом деле происходит в его личной жизни пока невозможно.

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Сегодня, 5 августа, Иракли Макацария опубликовал в своем Instagram новый снимок из спортзала. На нем тренер шоу "Зважені та щасливі" запечатлен без футболки во время выполнения сложного упражнения из программы кроссфита. Лицо экс-Холостяка на снимке выражает всю ярость с которой он подходит к занятиям по совершенствованию своего внешнего облика.

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Все по теме:

Спорт, Холостяк, Знаменитость, Занятие спортом, Зважені та щасливі, Иракли Макацария.
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