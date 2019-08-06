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Ирина Горовая поделилась трогательным семейным фото

Ирина Горовая поделилась трогательным семейным фото
11:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Новое фото в Instagram-аккаунте Ирины Горовой, на котором она показала своих детей, не оставило у поклонников сомнений - они счастливы.

Продюсер MOZGI Entertainment Ирина Горовая поделилась трогательным семейным фото с дочерью Натальей и сыном Андреем.

Главный "мозг" продюсерского центра Mozgi Entertainment — Ирина Горовая. Ее с уверенность можно назвать "акулой" украинского шоу-бизнеса. У женщины большой опыт в ведении финансов, а также неординарный интеллект. На многие творческие вещи она смотрит совершенно под другим углом - прагматично, взвешенно и с рассчетом. С бывшим мужем Потапом ей работать легко, так как он отлично дополняет ее "холодные" качества. Именно поэтому пара лучше всего себя чувствуют, будучи в статусе партнеров, нежели супругов.

К счастью, за время семейной жизни у Ирины и Алексея родился сын - Андрей Потапенко. Звезды души не чают в своем наследнике и прекрасно справлются с ролью родителей. Кроме того, Потап как родную принял дочь Горовой от первого брака - Наталью. Он отлично ладит с падчерицей и принимает непосредственное участие в ее воспитании.  

 
 
 
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Счастье

Публикация от Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

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К слову, Андрей Потапенко растет невероятно похожим по характеру на своего звездного отца. Он даже успел записать свою первую рэп-композицию под началом Потапа. А вот внешне он скорее напоминает Ирину. Так считают подписчики продюсерки. 

"Если бы мама родилась пацаном! Вылитый!", "Очень милые", "Красавчик и красавица", "Ваш сын золото, очень рада что познакомилась с ним в замечательном лагере", "Солнышко..... твоя копия....", - пишут в комментариях.

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