Новости шоу бизнеса: Новое фото в Instagram-аккаунте Ирины Горовой, на котором она показала своих детей, не оставило у поклонников сомнений - они счастливы.

Продюсер MOZGI Entertainment Ирина Горовая поделилась трогательным семейным фото с дочерью Натальей и сыном Андреем.

Главный "мозг" продюсерского центра Mozgi Entertainment — Ирина Горовая. Ее с уверенность можно назвать "акулой" украинского шоу-бизнеса. У женщины большой опыт в ведении финансов, а также неординарный интеллект. На многие творческие вещи она смотрит совершенно под другим углом - прагматично, взвешенно и с рассчетом. С бывшим мужем Потапом ей работать легко, так как он отлично дополняет ее "холодные" качества. Именно поэтому пара лучше всего себя чувствуют, будучи в статусе партнеров, нежели супругов.

К счастью, за время семейной жизни у Ирины и Алексея родился сын - Андрей Потапенко. Звезды души не чают в своем наследнике и прекрасно справлются с ролью родителей. Кроме того, Потап как родную принял дочь Горовой от первого брака - Наталью. Он отлично ладит с падчерицей и принимает непосредственное участие в ее воспитании.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Счастье Публикация от Gorovaya Irina (@gorovaya_irina) 4 Авг 2019 в 11:28 PDT

К слову, Андрей Потапенко растет невероятно похожим по характеру на своего звездного отца. Он даже успел записать свою первую рэп-композицию под началом Потапа. А вот внешне он скорее напоминает Ирину. Так считают подписчики продюсерки.

"Если бы мама родилась пацаном! Вылитый!", "Очень милые", "Красавчик и красавица", "Ваш сын золото, очень рада что познакомилась с ним в замечательном лагере", "Солнышко..... твоя копия....", - пишут в комментариях.