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Кэтрин Зета-Джонс примерила стильную вышиванку украинского бренда

Кэтрин Зета-Джонс примерила стильную вышиванку украинского бренда
21:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская вышиванка уже нашла себе место в гардеробах многих мировых знаменитостей, а некоторые действительно полюбили украинский тренд, часто надевают яркий наряд на различные мероприятия.

К примеру, голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс не впервые демонстрирует, как носить вышиванку.

Эффектное фото в вышиванке Кэтрин Зета-Джонс опубликовала на своей странице в Instagram. Звезда показала, как проводит время летом с мужем Майклом Дугласом.

Для выхода знаменитость надела белую тунику с красной вышивкой из коллекции украинского бренда Yuliya Magdych. Орнамент на вышиванке называется "Киевские каштаны", а цена на наряд составляет около 700 долларов.

 
 
 
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Summer lovin’ photo by#davidgregorydmg

Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас на отдыхе в Сен-Тропе: фото

Ранее Кэтрин Зета-Джонс уже выходила в свет в вышиванке. Да, в январе для отдыха с любимым знаменитость примерила белое миниплатье с вышивкой от украинского бренда Vita Kin.

Добавим, среди мировых звезд есть немало сторонников украинских брендов – Дита фон Тиз, Хэлли Берри, Кейт Мосс, Сальма Хайек, Мадонна.

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Все по теме:

Вышиванка, Актриса, Образ, Кэтрин Зета-Джонс, Наряд.
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