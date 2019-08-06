Кэтрин Зета-Джонс примерила стильную вышиванку украинского бренда

Новости шоу бизнеса: Украинская вышиванка уже нашла себе место в гардеробах многих мировых знаменитостей, а некоторые действительно полюбили украинский тренд, часто надевают яркий наряд на различные мероприятия.

К примеру, голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс не впервые демонстрирует, как носить вышиванку.

Эффектное фото в вышиванке Кэтрин Зета-Джонс опубликовала на своей странице в Instagram. Звезда показала, как проводит время летом с мужем Майклом Дугласом.

Для выхода знаменитость надела белую тунику с красной вышивкой из коллекции украинского бренда Yuliya Magdych. Орнамент на вышиванке называется "Киевские каштаны", а цена на наряд составляет около 700 долларов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Summer lovin’ photo by#davidgregorydmg Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) 2 Авг 2019 в 7:21 PDT

Ранее Кэтрин Зета-Джонс уже выходила в свет в вышиванке. Да, в январе для отдыха с любимым знаменитость примерила белое миниплатье с вышивкой от украинского бренда Vita Kin.

Добавим, среди мировых звезд есть немало сторонников украинских брендов – Дита фон Тиз, Хэлли Берри, Кейт Мосс, Сальма Хайек, Мадонна.