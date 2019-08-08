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Четверг, 08.08.2019
Бурная молодость позади: эмо-киды, которые так и не вернули себе свой 2007-ой
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Бурная молодость позади: эмо-киды, которые так и не вернули себе свой 2007-ой

Субкультура эмо была целой эпохой, когда подростки почувствовали, что наконец в мире настала справедливость и их кто-то понял. Тогда сцену наводнили ребята с длинными чёлками и песнями про любовь, несправедливость этого мира и непонимание общества. В тот момент и случился мощный взрыв, и подростки, которым на тот момент было от 13 до 18 лет стали отращивать чёлки, краситься в чёрный или розовый цвет, носить значки и слушать музыку, которая соответствовала стилю эмо. Эти подростки выросли и изменили свой имидж и вот как они выглядят теперь.
4tololo.ru
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