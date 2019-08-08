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Сегодня Принцессе Беатрис – 31: Жизнь внучки Елизаветы II
Сегодня Принцессе Беатрис – 31: Жизнь внучки Елизаветы II

Сегодня Принцессе Беатрис – 31: Жизнь внучки Елизаветы II

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Сегодня Принцессе Беатрис – 31: Жизнь внучки Елизаветы II
11:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Еpa.eu

Новости шоу бизнеса:Ее Величество Беатрис, в дате рождения которой аж четыре восьмерки (18.08.1988 год), является старшей дочерью второго сына Елизаветы II Эндрю и писательницы Сары Фергюсон.

Она является девятой в очереди на королевский престол, одной из восьми внуков Елизаветы II и местной звездой, которая все чаще появляется на страницах британских таблоидов. Сегодня, 8 августа, принцессе Беатрис исполняется 31 год.

По случаю праздника мы знакомии читателей с тем, кем является этот член рода Винздоров, какая деталь ее гардероба вызывала недоумение и даже насмешки, а еще приоткрывает занавес, с кем в последнее время герцогиня Йоркская усиленно работает над своим имиджем.

Королевскими обязанностями принцессу не слишком отягощали, поэтому она успела получить высшее образование, поработать в элитном магазине одежды (за что не получала зарплату, а просто набиралась опыта) и посетить десятки модных показов в компании своей младшей сестры Евгении. Поэтому в объективах папарацци жизни этой монаршей особы оказывалась нечасто. Говорить о Беа (неформальное имя) активно начали после ее прихода на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон (2011 год). Туда близкая гостя королевской семьи пришла ну в очень экстравагантном головном уборе.

Шляпка-таблеточка и сверху бантик

Наверное, даже сама Беатрис не надеялась, что ее шляпка спровоцирует волну обсуждений среди модных критиков и зрителей свадебной церемонии герцогов Кембриджских. Темно-бежевая шляпка в форме круга с "прицепленным" к нему бантом авторства Филипа Трейси кому-то показалась таблеткой, другие видели на голове престолонаследницы булочку, а некоторые вообще комментировали, что головной убор похож на... унитаз.

После такой реакции в обществе престолонаследница решила продать забавную шляпку за более чем 80 тысяч фунтов стерлингов! Вырученные деньги Беатрис передала на детскую благотворительность. "Кто бы ни выиграл аукцион, я надеюсь, что эта шляпа повеселит ее так же, как когда-то и меня", – комментировала курьезную ситуацию принцесса одному из изданий. Однако эта шляпа – не единственная в коллекции внучки Елизаветы II. На каждое светское мероприятие она одевает другие, фасонами и цветами которых приятно и не очень удивляет и своих знаменитых родственников, и обычных британцев.

Работа над имиджем

После модных провалов принцесса Беатрис всерьез задумалась над своим видом. Поэтому недавно уволила команду стилистов и наняла новых (в частности, в подборе одежды ей помогают светская львица Эмили Комптон и колумнистка Оливия Бакингэм). Видимо, желание повысить рейтинги стиля герцогини Йоркской дало свое, ведь уже на нынешних конных скачках, которые проходили на Аскотском ипподроме, королевская внучка засветилась в новом образе.

Ее одели в кружевное миди-платье голубого цвета и подобрали такого же тона шляпку. "Она очень довольна тем, как работают ее стилисты. Между ними даже завязалась дружба", – сообщает один из близких к принцессе источников.

Наследница королевы Виктории на экране

Есть в биографии Беатрис Йоркской и страница, связанная с кинематографом. Если бы ее Величество была крепко опоясана королевскими обязанностями, то вряд ли приняла бы предложение появиться на экранах. В фильме-драме "Молодая Виктория" (2009 год) престолонаследница исполнила эпизодическую роль одной из фрейлин (придворное звание) королевы. Интересно, что не сказав за несколько киномоментов даже слова, принцесса понравилась зрителям. А те успели заметить, чем именно Беа похожа на свою монаршую родственницу: от королевы Виктории она, как оказывается, унаследовала острый нос и выразительные глаза. К слову, последние ей каждый раз удается удачно подчеркивать макияжем. Возможно, в свое время, их взгляд смог пронзить и нынешнего бойфренда Беатрис?

Свадьба не за горами?

После церемонии бракосочетания принцессы Евгении и ее жениха, предпринимателя Джека Бруксбенка, которая состоялась в октябре прошлого года, общественность забеспокоилась: а когда же под венец пойдет старшая дочь Эндрю и Сары – Беатрис? Ее даже начали называть последней незамужней принцессой. Но сомнения относительно того, нашла ли любовь своей жизни, Беа развеяла в марте, когда ее на благотворительном вечере в Национальной портретной галерее (Лондон) увидели вместе с 34-летним итальянцем Эдоардо Мапелли Моцци. В конце концов, инсайдеры говорят: о помолвке британская принцесса и итальянский миллионер объявят уже этой осенью. Поэтому, если бытовой суеты в семье Винздоров станет больше, то это будет означать одно: совсем скоро королевский двор будет гулять снова.

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Знаменитости, День рождения, Королевская семья, Елизавета II, Внуки, Принцесса Беатрис.
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