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Эмма Уотсон замечена с новым бойфрендом

Эмма Уотсон замечена с новым бойфрендом
13:42 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото:www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Они встречаются на протяжении некоторого времени.

Как сообщают западные СМИ, 29-летняя Эмма Уотсон променяла бизнесмена Брендана Уоллеса на программиста Брендана Ириба. К такому выводу таблоиды пришли благодаря новым фото от папарацци, которые застали звезду выходящей из ресторана с новым избранником. 

Не успели СМИ привыкнуть к роману актрисы с сооснователем приложения Cabify, как ее застали на прогулке с младшим братом Алиши Киз Коулом Куком. Однако, судя по всему, это была лишь дружеская встреча, потому что спустя два месяца папарацци подловили Эмму выходящей из ресторана Via Veneto в Санта-Монике с Бренданом Ирибом.

Таблоиды выяснили, что Ириб — игровой программист и сооснователь компании Oculus VR. Фотографам удалось сделать всего несколько кадров, на которых Уотсон поспешным шагом направлялась к автомобилю, пока предполагаемый бойфренд с улыбкой на лице шел за ней.

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Разумеется, СМИ тут же получили подтверждение существования романа от анонимных источников. 

Забавно, Брендану Ирибу 39 лет. С 2012 года он возглавлял компанию Oculus VR, которую в 2014 году за 2 млрд долларов приобрел Facebook. В прошлом году программист покинул свой пост, чтобы "начать новую главу своей жизни". 

Напомним, кроме бизнесмена Брендана Уоллеса, Эмма Уотсон состояла в отношениях со звездой сериала "Хор" Кордом Оверстритом, с менеджером Уильямом Найтом, регбистом Мэттью Дженни и не только.но ее предыдущего возлюбленного тоже звали Брендан,— отметил инсайдер. 

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Знаменитость, Бойфренд, Эммы Уотсон, Брендана Уоллеса.
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