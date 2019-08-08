Кристен Риттер впервые стала мамой

Новости шоу бизнеса:Полное имя первенца актрисы звучит как Брюс Джулиан Найт Грандусиэль.

Несколько часов назад издание TMZ сообщило поклонникам Кристен Риттер радостную новость ― 37-летняя актриса впервые стала матерью. Порталу также удалось выяснить имя ее первенца, отчего фанаты уже предполагают, что звезда "Джессики Джонс" назвала ребенка в честь героя Marvel.

Благодаря свидетельству о рождении, попавшему в руки журналистов, изданию удалось узнать, что у Кристен Риттер и ее возлюбленного Адама Грандусиэля родился мальчик, которого родители назвали Брюсом.

Фанаты в рядах журналистов уже успели предположить, что экранная Джессика Джонс, по силе и тяжелому характеру схожая с Халком, могла назвать сына в честь его альтер-эго Брюса Бэннера. Среди других вариантов также оказался Бэтмен и лидер группы E Street Band Брюс Спрингстин.

О беременности Кристен объявила на прошедшей церемонии награждения премии "Оскар". Актриса вышла на красную дорожку под руку с возлюбленным. Хотя позже звезда опубликовала снимки в Instagram-аккаунте, о рождении малыша она пока не объявляла. Возможно, пока Риттер хочет воздержаться от общения со СМИ и посвятить время новорожденному.