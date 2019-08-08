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"Быть секс-бомбой - это не мое": Дженнифер Энистон об откровенных съемках

"Быть секс-бомбой - это не мое": Дженнифер Энистон об откровенных съемках
16:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Звезда сериала "Друзья", фильмов "Жена напрокат", "Мы – Миллеры" и многих других решилась на открытое интервью с известным глянцем.

50-летняя Дженнифер Энистон рассказала, почему она достаточно редко, почти никогда, не фигурирует в эротических фотосъемках.

Популярный американский журнал InStyle удивил выпуском неординарного сентябрьского номера, анонсы которых появляются на официальном сайте глянца. Так, накануне, мы написали об интервью с Камерон Диас Это лучшее, что со мной случилось, – Камерон Диас рассказала о браке, планах и своем возрасте , которая в течение пяти лет не снимается в фильмах, а сегодня, 8 августа, на странице глянца в Instagram появился анонс разговора с не менее известной голливудской звездой Дженнифер Энистон.

50-летняя актриса призналась журналистам, что никогда не позиционировала себя как секс-символ и ей комфортнее быть "соседской девушкой", чем соблазнительной иконой.

Быть секс-бомбой – это не мое. Мне всегда казалось, что сексуально быть милой, естественной, смешной, – призналась Дженнифер Энистон.

 
 
 
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"What's Sexy Now?" Jennifer Aniston shared the answer at her InStyle shoot back in 1999...but she's going to need to get her glasses out to read it. #InStyle25

Публикация от instylemagazine (@instylemagazine)

Однако стоит отметить, что сама актриса неоднократно появлялась перед камерой в нижнем белье, а в 1999 году украсила обложку журнала InStyle, на котором прикрывала грудь простыней. Под ее снимком была надпись "Что сейчас сексуально?". Однако звезда вспомнила и свою первую фотосессию для журнала, которая состоялась в 1996 году. 

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Сняться тогда для обложки было большим достижением для меня! Это было так по-новому и так тревожно! Я даже не думала, что со мной это случится. Мне нужно время, чтобы освоиться перед камерой. Снимали у меня дома и мне это немного помогло расслабиться. Хотя, помню, как я позировала и думала: "Боже, тебе надо научиться это делать!". Мне было непросто, потому что позирование не было естественным для меня. Но держать затем журнал в руках было очень приятно, – откровенно рассказала о своих воспоминаниях Энистон.

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Дженнифер Энистон, Актриса, Интервью, Знаменитость, Глянец.
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