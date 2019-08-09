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Жена Дмитрия Комарова опубликовала новое фото с медового месяца

Жена Дмитрия Комарова опубликовала новое фото с медового месяца
14:52 Сегодня Телеграф u-news.com.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:И только сейчас Кучеренко показала фото с медового месяца.

Александра Кучеренко, наконец-то, поделилась с поклонникам столь долгожданным кадром с медового месяца. Напомним, что в июне 2019 года 35-летний ведущий программы “Мир Наизнанку” Дмитрий Комаров в прямом смысле ошарашил как своих поклонников, так и коллег новостью о женитьбе!

Его избранницей стала 21-летняя модель, “Мисс-Украина 2016” Александра Кучеренко. Пара тайно расписалась в Киеве, а вот венчание прошло в православном храме Иерусалима. Именно из этого священного города пара и опубликовала свадебные фото, после сего уже всем стало известно об их новом статусе. 

Однако Дмирий и Александра все еще не спешат делиться подробностями как своей свадьбы, так и жизнью после нее. Известно, что предложение Дмитрий сделал Саше в небе - в вертолете. А вот медовый месяц они провели на Мальдивах.  

На снимке модель позирует в густой тропической зелени. На Саше - платье с таким же тропическим зеленым принтом. Девушка пронзительно смотрит в камеру.

Также Кучеренко сопроводила фото подписью. Конечно же, снимок делал Комаров! 

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Среди джунглей в объективе Дмитрия Комарова. Вы наверняка сразу поняли, кто фотограф) Кадр сделан на профессиональную камеру во время нашего медового отпуска)) Есть также классные фото, где я в купальнике, но, пожалуй, оставлю их для семейного альбома”, - пишет Кучеренко.

Поклонники Саши тут же принялись засыпать ее коментарями: 

Когда муж умеет фотографировать красиво свою жену - это бесценно!”

Ждём фото в купальнике!!! Тут все свои”“Вы так крассивая и + воспитанная, просто идеальная Леди”

Ах, Дмитрий! Фотограф от Бога!”

Пощастило Вам в житті) чоловік робить гарне фото з першого разу”

“Круть, когда муж любит фотографии. Моего тяжело уговорить сфоткать меня в отпуске

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Модель, Фото, Медовый месяц, Александра Кучеренко, Мисс Украины, Фото с медового месяца, Мальдиви.
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