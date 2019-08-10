Ирина Шейк продемонстрировала безупречную фигуру

Российская супермодель Ирина Шейк показывает на собственном примере, что женщина должна идельно выглядеть не только на подиуме или светских мероприятиях, но и на отдыхе.
Несколько дней назад Ирина Шейк впервые засветилась на отдыхе, на который она отправилась вместе со своей мамой и 2-летней дочерью Леей. Свой отпуск супермодель решила провести на одном из любимых курортов - Ибице. Так, местные папарацци времени не теряют и пристально следят за российской знаменитостью, фотографируя, как она проводит жаркие будни.
Однако, как оказалось, испанские каникулы уже загорелая Ирина Шейк проводит не только с семьей, но и с друзьями. Так, в объектив папарацци модель попала вместе с двумя мужчинами, которые сопровождали ее с двух сторон будто охранники.
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Irina appears in great spirits as she soaks up the sun on a low-key lunch date with friends in Formentera, Spain. August 8, 2019 . #irinashayk #beauty #makeup #2019 #goals #topmodel #supermodel #daily #queen #bradleycooper #bradrina #irinashaykfamily #artista #actor #director #intimissimi #maxmara #versace #familygoals #couplegoals #spain
Российская знаменитость, которая давно живет и работает в США, прогуливалась по пляжу в бледно-зеленом сплошном купальнике, поверх которого накинула стильный халат в темных цветах. Накидку с принтом зебры, которая отблескивала бордовым оттенком, модель неосторожно придерживала руками, таким образом прикрывая свое тело. Обязательным аксессуаром Ирины Шейк на пляже являются солнцезащитные очки, а также шляпка, которую она надела позже.