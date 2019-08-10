Ирина Шейк продемонстрировала безупречную фигуру

Новости шоу бизнеса:Новые стильные пляжные образы знаменитости удалось подловить местным испанским папарацци.

Российская супермодель Ирина Шейк показывает на собственном примере, что женщина должна идельно выглядеть не только на подиуме или светских мероприятиях, но и на отдыхе.

Несколько дней назад Ирина Шейк впервые засветилась на отдыхе, на который она отправилась вместе со своей мамой и 2-летней дочерью Леей. Свой отпуск супермодель решила провести на одном из любимых курортов - Ибице. Так, местные папарацци времени не теряют и пристально следят за российской знаменитостью, фотографируя, как она проводит жаркие будни.

Однако, как оказалось, испанские каникулы уже загорелая Ирина Шейк проводит не только с семьей, но и с друзьями. Так, в объектив папарацци модель попала вместе с двумя мужчинами, которые сопровождали ее с двух сторон будто охранники.

Российская знаменитость, которая давно живет и работает в США, прогуливалась по пляжу в бледно-зеленом сплошном купальнике, поверх которого накинула стильный халат в темных цветах. Накидку с принтом зебры, которая отблескивала бордовым оттенком, модель неосторожно придерживала руками, таким образом прикрывая свое тело. Обязательным аксессуаром Ирины Шейк на пляже являются солнцезащитные очки, а также шляпка, которую она надела позже.