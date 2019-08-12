Во время выступления Веры Брежневой произошло ЧП

Новости шоу бизнеса:Помимо творческой музыкально деятельности артистка также занимается благотворительностью, помогая собирать деньги на лечение онкобольных деток и ВИЧ-позитивных людей.

Украинская певица Вера Брежнева опубликовала в своем Instagram новое видео с выступления на фестивале "Жара" в Баку.

Сама Вера является меценатом и много инвестирует в благотворительную деятельность. При

всем при этом, Брежнева успевает выпускать новую музыку и видеоклипы, а также записывать совместный с другими артистами материал.

В этом году как и многие другие украинские и российские звезды Вера Брежнева отправилась на фестиваль "Жара", который проходил в конце июля в столице Азербайджана Баку. Вчера, 11 августа, Вера Брежнева рассказала о том, что во время ее выступления случился сбой в работе пиротехники и из-за этого ее номер сопровождался нежданными "спецэффектами".

"Интересный случай. Во время этого выступления на @zharafest случился сбой пиротехнической системы, я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка и продолжала петь. Как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было «весело», потому что остановить этот дым не мог никто, но номер решили не прерывать и правильно сделали! Как вы видите, жарко было у нас, даже под холодным дымом. Энергетика зашкаливала", - написала под видео Веря Брежнева.