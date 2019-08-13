Ирина Демичева показала лицо без макияжа

Новости шоу бизнеса:Вчера, 12 августа, Ирина Демичева опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Жена Monatik Ирина Демичева опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинский певец и судья шоу Голос MONATIK держит все, что происходит у него в личной жизни, под большим замком. Он никогда не показывал лица своих сыновей, а о его жене, которую зовут Ирина Демичева, также известно не очень-то и много.

Жена Монатика с артистом с самого начала его творческого пути и он нередко выражает свои чувства к избраннице в своем профиле в Instagram. Он не устает благодарить любимую и говорит, что она поддерживала его всегда.

На фото жена MONATIK запечатлена на отдыхе в Турции. На фото Ирина предстала перед зрителями без макияжа и с влажными, очевидно после купания, волосами.

"Лето. Мокрые,соленные волосы,обгорелый нос,самые родные рядом-состояние внутреннего счастья. Все,что мне нужно", - написала под фото Ирина Демичева.