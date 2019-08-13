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Ирина Демичева показала лицо без макияжа

Ирина Демичева показала лицо без макияжа
12:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Вчера, 12 августа, Ирина Демичева опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Жена Monatik Ирина Демичева опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинский певец и судья шоу Голос MONATIK держит все, что происходит у него в личной жизни, под большим замком. Он никогда не показывал лица своих сыновей, а о его жене, которую зовут Ирина Демичева, также известно не очень-то и много.

Жена Монатика с артистом с самого начала его творческого пути и он нередко выражает свои чувства к избраннице в своем профиле в Instagram. Он не устает благодарить любимую и говорит, что она поддерживала его всегда. 

 
 
 
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Лето. Мокрые,соленные волосы,обгорелый нос,самые родные рядом-состояние внутреннего счастья Все,что мне нужно

Публикация от IrinaDemicheva (@irinademicheva)

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На фото жена MONATIK запечатлена на отдыхе в Турции. На фото Ирина предстала перед зрителями без макияжа и с влажными, очевидно после купания, волосами.

"Лето. Мокрые,соленные волосы,обгорелый нос,самые родные рядом-состояние внутреннего счастья. Все,что мне нужно", - написала под фото Ирина Демичева.

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Все по теме:

Макияж, Знаменитости, Монатик, Фото без макияжа, Ирина Демичева, Жена MONATIK.
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