Ирина Демичева показала лицо без макияжа

Жена Monatik Ирина Демичева опубликовала в своем Instagram новый снимок.
Украинский певец и судья шоу Голос MONATIK держит все, что происходит у него в личной жизни, под большим замком. Он никогда не показывал лица своих сыновей, а о его жене, которую зовут Ирина Демичева, также известно не очень-то и много.
Жена Монатика с артистом с самого начала его творческого пути и он нередко выражает свои чувства к избраннице в своем профиле в Instagram. Он не устает благодарить любимую и говорит, что она поддерживала его всегда.
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Лето. Мокрые,соленные волосы,обгорелый нос,самые родные рядом-состояние внутреннего счастья Все,что мне нужно
На фото жена MONATIK запечатлена на отдыхе в Турции. На фото Ирина предстала перед зрителями без макияжа и с влажными, очевидно после купания, волосами.
"Лето. Мокрые,соленные волосы,обгорелый нос,самые родные рядом-состояние внутреннего счастья. Все,что мне нужно", - написала под фото Ирина Демичева.