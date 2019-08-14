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Александра Кучеренко призналась, как Дмитрий Комаров завоевал ее сердце

Александра Кучеренко призналась, как Дмитрий Комаров завоевал ее сердце
10:20 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В мае этого года влюбленные тайно расписались в Киеве, а после обвенчались в святых местах Израиля.

Украинский телеведущий, автор проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров покорил победительницу конкурса красоты "Мисс Украина 2016" Александру Кучеренко своей добротой.

По словам девушки, этим качеством телеведущий подкупил ее с первых дней знакомства.

"Я всегда хотела, чтобы человек, который станет моим спутником жизни, был добрым. Именно этим качеством Дима меня покорил с первых дней нашего знакомства. Он никогда не пройдет мимо, если увидит, что кому-то плохо - всегда бросится на помощь. Я была свидетельницей многих таких случаев. На моих глазах Дима остановил ночную драку под мостом, помог рыбаку, чуть не провалившемуся в прорубь, и водителю машины, который зимой не мог подняться по заснеженной горе. Такое отношение к людям очень близко и мне", - поделилась Александра. 

 
 
 
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Я самая счастливая на свете!!! Благодаря тебе, мой любимый муж @komarovmir Пришло время поделиться нашим счастьем со всеми - смотрите @svitsketv в 23:35 !

Публикация от Alexandra Kucherenko (@aakucherenko)

Кучеренко также рассказала, что Комаров - настоящий романтик. "Я никогда не могу представить заранее, как пройдет наше свидание: будем мы дегустировать дуриан, кататься по заснеженным дорогам или любоваться закатом на берегу Киевского моря", - призналась модель. 

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Напомним, что Дмитрий и Александра на протяжении двух лет скрывали свой роман. Телеведущий и модель познакомились еще на конкурсе красоты "Мисс Украина", где он был членом жюри. На тот момент Саше было 18, а ему немного за 30. Однако их история началась немного позже: Комаров пригласил Кучеренко к себе в офис, где и пробежала первая искра.

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Свадьба, Знаменитости, Молодожены, Звезда, Телеведущий, Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко.
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