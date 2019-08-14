В новой роли: Оля Полякова станет продюсером кинокомедии "Звезды за обменом"

Новости шоу бизнеса:Также актриса исполнит главную женскую роль в комедии.

По словам исполнительницы, ее партнером по съемочной площадке станет "мега популярный артист", но его имя Полякова не назвала, предложив подписчикам угадать его в комментариях по ее постом в Instagram.

Несмотря на то, что сюжет будущей киноленты пока не разглашается, сценарий и идея фильма получили высокую оценку комиссии во время специального питчинга, на котором был представлен проект. Также проект получил финансовую поддержку Госкино.

"На днях Госкино выделяло дополнительную финансовую помощь проектам. И я с огромным удовольствием и воодушевлением хочу вам объявить, что кинопроект, в котором я буду играть главную женскую роль и впервые в жизни выступлю в роли продюсера, получил дополнительную государственную финансовую поддержку. Вместе с компанией KINOROB мы запускаем самую ожидаемую кинокомедию 2020 года. И, конечно же, она о бешеной… нет, не любви – ненависти. Моим партнером будет мега популярный артист. Кто это? Предлагаю вам написать в комментариях под моим постом" - написала Оля на своей странице в Instagram.

Картина выйдет на широкий экран в 2020 году.

Напомним, актерский дебют Поляковой состоялся в январе 2018 года в рамках секс-комедии "Свингеры".