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Среда, 14.08.2019
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В новой роли: Оля Полякова станет продюсером кинокомедии "Звезды за обменом"

В новой роли: Оля Полякова станет продюсером кинокомедии "Звезды за обменом"
17:02 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Также актриса исполнит главную женскую роль в комедии.

По словам исполнительницы, ее партнером по съемочной площадке станет "мега популярный артист", но его имя Полякова не назвала, предложив подписчикам угадать его в комментариях по ее постом в Instagram.

Несмотря на то, что сюжет будущей киноленты пока не разглашается, сценарий и идея фильма получили высокую оценку комиссии во время специального питчинга, на котором был представлен проект. Также проект получил финансовую поддержку Госкино.

"На днях Госкино выделяло дополнительную финансовую помощь проектам. И я с огромным удовольствием и воодушевлением хочу вам объявить, что кинопроект, в котором я буду играть главную женскую роль и впервые в жизни выступлю в роли продюсера, получил дополнительную государственную финансовую поддержку. Вместе с компанией KINOROB мы запускаем самую ожидаемую кинокомедию 2020 года. И, конечно же, она о бешеной… нет, не любви – ненависти. Моим партнером будет мега популярный артист. Кто это? Предлагаю вам написать в комментариях под моим постом" - написала Оля на своей странице в Instagram.

 
 
 
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На днях Госкино выделяло дополнительную финансовую помощь проектам. И я с огромным удовольствием и воодушевлением хочу вам объявить, что кинопроект, в котором я буду играть главную женскую роль и впервые в жизни выступлю в роли продюсера, получил дополнительную государственную финансовую поддержку. Вместе с компанией KINOROB мы запускаем самую ожидаемую кинокомедию 2020 года. И, конечно же, она о бешеной… нет, не любви – ненависти. Моим партнером будет мега популярный артист. Кто это? Предлагаю вам написать в комментариях под моим постом

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Оля Полякова запустила первую коллекцию именных стикеров в Viber

Картина выйдет на широкий экран в 2020 году.

Напомним, актерский дебют Поляковой состоялся в январе 2018 года в рамках секс-комедии "Свингеры".

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Все по теме:

Продюсер, Певица, Артистка, Оля Полякова, Кинокомедия.
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