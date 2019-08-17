Неподражаемая 50-летняя Хелена Кристенсен похвасталась стройной фигурой в купальнике

Хелена Кристенсен снялась в сексапильной фотосессии для американского глянцевого журнала Harper's Bazaar. Первые снимки модель опубликовала на своей странице в Instagram.
Так, на одном из кадров Кристенсен позирует в закрытом купальнике темно-фиолетового оттенка, который соблазнительно подчеркнул стройные ноги и декольте модели. Сложно поверить, что модели – 50 лет, однако сейчас многие знаменитости могут похвастаться идеальными телами. Как известно, секретом красоты в любом возрасте является именно правильный уход за собой, спорт, питание, а также любовь к жизни.
Как рассказала Хелена в интервью Harper's Bazaar, она радуется за трезвый разум "нового поколения".
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@helenachristensen’s been a fashion force since the ‘90s, but thanks to her relentlessly smoldering look, the supermodel has never been hotter. Tap the link in our bio to see her timeless style in our September 2019 issue. Photography by @alexilubomirski Styling @menamorado Interview by @farankrentcil Hair by @harryjoshhair Makeup by @morgane_martini
"К счастью, они лишены стереотипов и предрассудков. Мой сын и его друзья совершенно не придают значения таким вещам, как раса, гендер или возраст. Неуважение к женщинам они воспринимают как нечто ужасное и бессмысленное", – призналась звезда.
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New shoot with the stunning @helenachristensen for @harpersbazaarus Styled by @menamorado Hair @harryjoshhair Make up @morgane_martini @imurillo
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Check out the new youtube video on my channel. Today is the beautiful @helenachristensen for @harpersbazaarus! Link in my stories xx
Хелена Кристенсен добавила, что любит смешивать контрастные стили в своих образах, а также отметила что каждый сам имеет право решать, насколько откровенным должен был повседневный стиль.
"Почему бы не показать фигуру, если тебе хочется", – отметила модель.