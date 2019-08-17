Неподражаемая 50-летняя Хелена Кристенсен похвасталась стройной фигурой в купальнике

Новости шоу бизнеса:Супермодель из Дании Хелена Кристенсен, которая была одним из "ангелов" Victoria's Secret продолжает работать в моделинге.

Хелена Кристенсен снялась в сексапильной фотосессии для американского глянцевого журнала Harper's Bazaar. Первые снимки модель опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, на одном из кадров Кристенсен позирует в закрытом купальнике темно-фиолетового оттенка, который соблазнительно подчеркнул стройные ноги и декольте модели. Сложно поверить, что модели – 50 лет, однако сейчас многие знаменитости могут похвастаться идеальными телами. Как известно, секретом красоты в любом возрасте является именно правильный уход за собой, спорт, питание, а также любовь к жизни.

Как рассказала Хелена в интервью Harper's Bazaar, она радуется за трезвый разум "нового поколения".

"К счастью, они лишены стереотипов и предрассудков. Мой сын и его друзья совершенно не придают значения таким вещам, как раса, гендер или возраст. Неуважение к женщинам они воспринимают как нечто ужасное и бессмысленное", – призналась звезда.

Хелена Кристенсен добавила, что любит смешивать контрастные стили в своих образах, а также отметила что каждый сам имеет право решать, насколько откровенным должен был повседневный стиль.

"Почему бы не показать фигуру, если тебе хочется", – отметила модель.