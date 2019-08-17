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Неподражаемая 50-летняя Хелена Кристенсен похвасталась стройной фигурой в купальнике

Неподражаемая 50-летняя Хелена Кристенсен похвасталась стройной фигурой в купальнике
22:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Супермодель из Дании Хелена Кристенсен, которая была одним из "ангелов" Victoria's Secret продолжает работать в моделинге.

Хелена Кристенсен снялась в сексапильной фотосессии для американского глянцевого журнала Harper's Bazaar. Первые снимки модель опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, на одном из кадров Кристенсен позирует в закрытом купальнике темно-фиолетового оттенка, который соблазнительно подчеркнул стройные ноги и декольте модели. Сложно поверить, что модели – 50 лет, однако сейчас многие знаменитости могут похвастаться идеальными телами. Как известно, секретом красоты в любом возрасте является именно правильный уход за собой, спорт, питание, а также любовь к жизни.

Как рассказала Хелена в интервью Harper's Bazaar, она радуется за трезвый разум "нового поколения".

"К счастью, они лишены стереотипов и предрассудков. Мой сын и его друзья совершенно не придают значения таким вещам, как раса, гендер или возраст. Неуважение к женщинам они воспринимают как нечто ужасное и бессмысленное", – призналась звезда.

 
 
 
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New shoot with the stunning @helenachristensen for @harpersbazaarus Styled by @menamorado Hair @harryjoshhair Make up @morgane_martini @imurillo

Публикация от Alexi Lubomirski photo (@alexilubomirski)

 
 
 
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Check out the new youtube video on my channel. Today is the beautiful @helenachristensen for @harpersbazaarus! Link in my stories xx

Публикация от Alexi Lubomirski photo (@alexilubomirski)

Никки Рид снялась в новой фотосессии известного глянца

Хелена Кристенсен добавила, что любит смешивать контрастные стили в своих образах, а также отметила что каждый сам имеет право решать, насколько откровенным должен был повседневный стиль.

"Почему бы не показать фигуру, если тебе хочется", – отметила модель.

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Фотосессия, Victoria's Secret, супермодель, Хелена Кристенсен, Harper's Bazaar.
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