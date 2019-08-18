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Первый перелет: Снежана Бабкина поделилась, как летела в Италию с малышом

Первый перелет: Снежана Бабкина поделилась, как летела в Италию с малышом
15:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский певец Сергей Бабкин и его жена Снежана в компании трех общих детей полетели на летний отдых на итальянскую Сардинию.

Среди них – новорожденный мальчик Елисей.

О перелетах с 1-месячным ребенком Снежана Бабкина рассказала на своей странице в Instagram.

Жена Сергея Бабкина отметила, что 18 августа Елисею исполняется 2 месяца, а они уже наслаждаются отдыхом на Сардинии. В публикации женщина назвала вещи, которые взяла с собой для трех перелетов из Украины в Италию.

Первый перелет с грудным малышом. Путь держали на Сардинию. Перелет не простой – 3 самолета: Харьков – Киев, Киев – Рим, Рим – Ольбия. Багаж сдали. С собой оставили рюкзаки и коляску, которую берут на борт, потому что она складывается в очень компактную "вещицу" и вешается на плечо. Для Елисея с собой взяли памперсную пеленку, памперсы, влажные салфетки, запасную одежду и обычную пеленку, – поделилась звездная мама.

 
 
 
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#итальянскийлифтолук Первый перелёт Елисея #елисейбабкин Завтра нам 2 месяца. 4 дня назад с нами случился #первыйперелет с грудным ребёночком Путь держали на Сардинию Перелёт не простой - 3 самолёта Харьков- Киев. Киев- Рим. Рим- Ольбия. Багаж сдали. С собой оставили рюкзаки и коляску , которую берут на борт, потому как она складывается в очень компактную «вещицу» и вешается на плечо. Для Елисея с собой взяли памперсную пелёнку, памперсы, влажные салфетки, переодевашку и обычную пелёночку. Всё перелёты малыш проспал на руках. На взлёте и посадке я кормила его, чтобы ушки не болели. В аэропортах ездили в колясочке, гуляли-не спали, нагуливали сон . Всё прошло отлично! Сейчас осваиваем морские заплывы #снежанабабкина #сергейбабкин #СБ #сардиния #италия #отпуск #море #лето #лифтолук

Публикация от snezhana_babkina (@snezhana_babkina)

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Также Снежана добавила, что все перелеты Елисей проспал на руках, а на взлете и посадке она кормила его.

"В аэропортах ездили в коляске, гуляли – не спали, нагуливали сон. Все прошло отлично! Сейчас осваиваем морские заплывы", – отметила супруга музыканта.

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Сын, Перелет, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина.
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