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Вторник, 20.08.2019
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Обнаженная Марго Робби украсила обложку известного глянца

Обнаженная Марго Робби украсила обложку известного глянца
13:01 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На этот раз Марго украсила сразу четыре обложки австралийского Vogue, сменив несколько образов.

Актриса стала героиней сентябрьского выпуска. 

Пока в прокате идет фильм режиссера Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде", в котором одну из главных ролей сыграла Марго Робби, сама актриса продолжает украшать обложки глянца.

Неизменным остается лишь томный взгляд звезды. Робби предстает в джинсовой рубашке, кружевном платье...и демонстрирует свою идеальную точеную фигуру и гибкость. 

 
 
 
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VOGUE Australia | @vogueaustralia  Interview by #quentintarantino Photography: @mario_sorrenti Styling: @christinecentenera Hair: @shayashual Make-up: @patidubroff

Публикация от @ margotrobbie  

 
 
 
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1 of 4 @margotrobbie covers by @mario_sorrenti & I for the September issue of @vogueaustralia Makeup by @patidubroff Hair by @shayashual Wearing @christopherkane

Публикация от Christine Centenera (@christinecentenera)

Том Форд: что может сказать о себе знаменитый дизайнер и режиссер Голливуда

В заголовках обозначено, что речь пойдет о новом фильме Квентина, но вот что именно будет рассказано, поклонники узнают, когда выпуск поступит в продажу. 

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Все по теме:

Vogue, Актриса, Знаменитость, Марго Робби.
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