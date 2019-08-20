Обнаженная Марго Робби украсила обложку известного глянца

Новости шоу бизнеса:На этот раз Марго украсила сразу четыре обложки австралийского Vogue, сменив несколько образов.

Актриса стала героиней сентябрьского выпуска.

Пока в прокате идет фильм режиссера Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде", в котором одну из главных ролей сыграла Марго Робби, сама актриса продолжает украшать обложки глянца.

Неизменным остается лишь томный взгляд звезды. Робби предстает в джинсовой рубашке, кружевном платье...и демонстрирует свою идеальную точеную фигуру и гибкость.

В заголовках обозначено, что речь пойдет о новом фильме Квентина, но вот что именно будет рассказано, поклонники узнают, когда выпуск поступит в продажу.