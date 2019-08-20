Скачать
Вторник, 20.08.2019
Гройсман: Украина вводит экономический безвиз с Израилем
Гройсман: Украина вводит экономический безвиз с Израилем
Гендиректор 1+1 ушел в отставку
Гендиректор 1+1 ушел в отставку
Стартовала продажа билетов на матч сборных Украины и Нигерии
Стартовала продажа билетов на матч сборных Украины и Нигерии
В США погибла в авиакатастрофе известная телеведущая
В США погибла в авиакатастрофе известная телеведущая

Аарон Тейлор-Джонсон о своей 52-летней жене: "Моя вторая половинка"

Аарон Тейлор-Джонсон о своей 52-летней жене: "Моя вторая половинка"
15:18 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:В долгосрочный союз 19-летнего Аарона Джонсона и 42-летней Сэм Тейлор в далеком 2008 году мало кто верил.

Юный актер и режиссер познакомились на съемках фильма "Стать Джоном Ленноном" и с тех пор, несмотря на внушительную разницу в возрасте, они не расстаются.

По признанию самого Аарона, он сразу же понял, что Сэм его родственная душа, актер больше ни с кем не видел своего будущего. Более того, он никогда не ощущал 23-летней разницы в возрасте со своей супругой, потому что к 19 годам успел прожить такую насыщенную жизнь, какая и не снилась его сверстникам. По его словам, жена и тогда, и сейчас была гораздо более общительна и энергична, чем он сам.

"Я мгновенно осознал, что Сэм - моя вторая половинка и только с ней я хочу провести остаток своей жизни. Ровно через год после нашей первой встречи я сделал ей предложение. Я знал, что хочу жениться на ней и иметь общих детей, и уже через месяц она забеременела нашим первым ребенком", - вспоминает актер в интервью Sunday Telegraph.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Aaron Taylor-Johnson (@aarontaylorjohnson)

СМИ: Джейми Фокс и Кэти Холмс расстались

Напомним, что Сэм и Аарон воспитывают двух общих дочерей - 9-летнюю Уайлду и 7-летнюю Роми, а также актер принимает активное участие в жизни 22-летней Анжелики и 14-летней Джесси, старших дочек Сэм от первого брака.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аарон Тейлор-Джонсон, Стать Джоном Ленноном, Сэм Тейлор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на завтра, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Маникюр 2019: лучшие идеи модного дизайна белого френча
04 Врио главы Николаевской ОГА уволен указом Зеленского
05 "Происшествие с хлебом": Нетаньяху сделал заявление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
НАБУ допросит Богдана
НАБУ допросит Богдана
Жара до +31, местами грозы: погода на 20-21 августа
Жара до +31, местами грозы: прогноз погоды
Лавров: Для Минских договоренностей нужны дополнительные шаги
Лавров: Для Минска нужны дополнительные шаги
СМИ: Джейми Фокс и Кэти Холмс расстались
СМИ: Джейми Фокс и Кэти Холмс расстались
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь