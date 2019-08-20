Аарон Тейлор-Джонсон о своей 52-летней жене: "Моя вторая половинка"

Новости шоу бизнеса:В долгосрочный союз 19-летнего Аарона Джонсона и 42-летней Сэм Тейлор в далеком 2008 году мало кто верил.

Юный актер и режиссер познакомились на съемках фильма "Стать Джоном Ленноном" и с тех пор, несмотря на внушительную разницу в возрасте, они не расстаются.

По признанию самого Аарона, он сразу же понял, что Сэм его родственная душа, актер больше ни с кем не видел своего будущего. Более того, он никогда не ощущал 23-летней разницы в возрасте со своей супругой, потому что к 19 годам успел прожить такую насыщенную жизнь, какая и не снилась его сверстникам. По его словам, жена и тогда, и сейчас была гораздо более общительна и энергична, чем он сам.

"Я мгновенно осознал, что Сэм - моя вторая половинка и только с ней я хочу провести остаток своей жизни. Ровно через год после нашей первой встречи я сделал ей предложение. Я знал, что хочу жениться на ней и иметь общих детей, и уже через месяц она забеременела нашим первым ребенком", - вспоминает актер в интервью Sunday Telegraph.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aaron Taylor-Johnson (@aarontaylorjohnson) 29 Июн 2019 в 9:30 PDT

Напомним, что Сэм и Аарон воспитывают двух общих дочерей - 9-летнюю Уайлду и 7-летнюю Роми, а также актер принимает активное участие в жизни 22-летней Анжелики и 14-летней Джесси, старших дочек Сэм от первого брака.