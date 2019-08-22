Герцогиня Сассекская посетила благотворительную организацию Smart Works

Новости шоу бизнеса:Меган Маркл удивила новим выходом на очередном мероприятии.

Герцогиня Сассекская, которая намерена создать коллекцию одежды, неожиданно посетила свой патронаж, благотворительную организацию Smart Works, где женщины, которыми она занимается, будут помогать ей в этом процессе.

После рождения сына Меган Маркл редко появлялась на публике и осуществляла выходы. Однако накануне, 21 августа, она сделала неожиданный выход, посетив свой патронаж.

Полное видео опубликовали на странице британского издания Hello. Меган Маркл, которая намерена создать капсульные коллекции для женщин, которые будут обращаться в организацию Smart Works за помощью.

Просматривая видео, Меган Маркл приняла участие в съемках, посвященных завершению создания нескольких моделей одежды. Герцогиня Сассекская полностью проконтролировал процесс пошива от эскизов до конечного результата.