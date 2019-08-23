Датская модель сфотографировалась в нижнем белье в окне дома

Новости шоу бизнеса:На своей странице в Instagram Жозефин Скривер опубликовала горячий снимок, на котором обнажила свое стройное тело на фоне Токио.

Датская модель и "ангел" Visctoria's Secret показывает свою харизму и раскованность не только на подиуме, но и в будний день. Жозефин Скривер сфотографировалась в красивом белье в окне с видом на роскошный мегаполис.

Пребывание в одном из красивейших и крупнейших городов мира побуждает туристов к безудержному желание показать его другим.

А если в путешествие отправилась всемирно известная модель, то она сумеет сделать это привлекательно и сексуально.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Lost in translation. Публикация от Josephine Skriver (@josephineskriver) 21 Авг 2019 в 2:23 PDT

Она раскованно позировала на мраморном подоконнике красивого гостиничного номера с видом на столицу Японии. На ней было только сексапильное кружевное белье.

А волосы "ангела" Victoria's Secret были распущены, что придало ее образу еще большей пикантности.