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Датская модель сфотографировалась в нижнем белье в окне дома

Датская модель сфотографировалась в нижнем белье в окне дома
09:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На своей странице в Instagram Жозефин Скривер опубликовала горячий снимок, на котором обнажила свое стройное тело на фоне Токио.

Датская модель и "ангел" Visctoria's Secret показывает свою харизму и раскованность не только на подиуме, но и в будний день. Жозефин Скривер сфотографировалась в красивом белье в окне с видом на роскошный мегаполис. 

Пребывание в одном из красивейших и крупнейших городов мира побуждает туристов к безудержному желание показать его другим.

А если в путешествие отправилась всемирно известная модель, то она сумеет сделать это привлекательно и сексуально. 

 
 
 
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Lost in translation.

Публикация от Josephine Skriver (@josephineskriver)

Она раскованно позировала на мраморном подоконнике красивого гостиничного номера с видом на столицу Японии. На ней было только сексапильное кружевное белье.

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А волосы "ангела" Victoria's Secret были распущены, что придало ее образу еще большей пикантности.

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Все по теме:

Модель, Мегаполис, Фото, Знаменитость, Жозефин Скривер, Датская модель.
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