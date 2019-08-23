"Танцы со звездами 2019": травмированная Виктория Булитко призналась, выйдет ли на паркет

Украинская комедийная актриса из "Дизель Шоу" Виктория Булитко несмотря на травму ноги, выйдет на паркет "Танцев со звездами 2019". Знаменитость решила проигнорировать советы врачей и не уменьшать нагрузку на репетициях.
Зрители смогут увидеть, как Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар делают сложные поддержки. Всех секретов постановки актриса не открыла, однако рассказала, что именно на травмированную ногу будет большая нагрузка.
"Во время первого эфира шоу у нас будет зажигательный танец: я подпрыгиваю, кручусь постоянно на правой ноге, которая сейчас травмирована. Мне сделали фонофорез с гидрокортизоном и магнитную терапию. Хирург мне сказал, что сейчас тренировки противопоказаны, нужно больше отдыхать. А как отдыхать, если уже 25 августа эфир?" – поделилась Виктория Булитко.
Сейчас участники развлекательного шоу продолжают усиленно тренироваться до первого прямого эфира "Танцев со звездами 2019". Сама Виктория Булитко не пропускает репетиций и признается, что ей довольно страшно выходить на паркет с такой травмой.
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Ну всё, наконец-то я могу об этом рассказать! Мой партнёр на проекте @tanci1plus1 - Дима Дикусар! @dikusar_dmitriy ⠀ Я так рада, что буду танцевать именно с Димой! На видео видно, как я переживала и стеснялась во время нашей первой встречи. Да и эта разница в росте... Дима, ты гигант! ⠀ Я думаю, что у нас всё получится. Обещаем выкладываться на максимум, ну и, конечно, ждём вашей поддержки P. S. Теперь мне от вас нечего скрывать, а накопилось, поверьте, немало! Так что ждите в сторис видео с наших репетиций за последний месяц #одинплюсодин #тинеодин #танціззірками #дизельшоу #ВикторияБулитко #ДмитрийДикусар
Танец по сути у нас готов, но очень много неотработанных движений, их нужно оттачивать каждый день, забивать мышечную память. Я очень расстроена и шокирована, потому что я не могу ничего сделать. Очень страшно выступать с такой травмой в прямом эфире шоу. Но мы сможем все,– рассказала Виктория Булитко.
Кроме этого, Виктория Булитко взялась развенчивать мифы о резком похудении участников "Танцы со звездами". Актриса отметила, что свой сбалансированный рацион она не меняла, а с начала тренировок лишилась всего лишь 1 килограмма. Сейчас звезда весит 46,5 килограмма.