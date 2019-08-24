Из "Квартала 95" ушел актер: детальные подробности

Новости шоу бизнеса:После парламентских выборов студию "Квартал 95" покинул актер Юрий Корявченков.

Вскоре после того, как "Квартал" покинул его руководитель, Владимир Зеленский, занявший пост Президента страны, студия потеряла еще одного актера - Юрия Корявченкова, который теперь будет работать в парламенте.

Новый выпуск "Вечернего квартала" в Одессе снимали уже без него. В связи с этим, бывшие коллеги посвятили Юзику трогательную песню на мотив хита группы Queen "Богемская рапсодия".

К слову, Юрий присутствовал в зале на протяжении всего концерта. Позже новоиспеченный депутат признался, что, несмотря на положительные эмоции в целом, чувство грусти от расставания со студией он все-таки испытывает.

"Юзя, помашем вслед,

До свидания, друг и брат.

Ты отныне депутат.

Юзя, без тебя "Квартал"

На 200 килограммов легче стал…"

Ранее сообщалось о том, что "Квартал 95" впервые сделал пародию на президента Зеленского. Шутка "зацепила" не только Главу государства, но и главу Офиса Президента Украины Андрея Богдана.