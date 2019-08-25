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Старший сын Памелы Андерсон и рокера Томми Ли ошеломил Голливуд

Старший сын Памелы Андерсон и рокера Томми Ли ошеломил Голливуд
17:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Первенец Памелы Андерсон заявил, что страдал от алкогольной зависимости.

23-летний Брэндон признался, что в течение длительного времени лечился от алкогольной зависимости.

Откровенное интервью начинающий актер дал журналистам австралийского издания Herald Sun. Брэндон Томас Ли заявил, что в возрасте 20 лет обнаружил алкозависимость и понял, что ему стоит обратиться за помощью к врачам.

Сын Памелы Андерсон решил переосмыслить образ жизни после того, как алкозависимость начала влиять на его карьеру. Чтобы все-таки покорить Голливуд, начинающий актер навсегда отказался от алкоголя и прошел курс лечения в клинике.

Некоторое время это было действительно забавно, а потом переходил от веселья к мыслям: "О, что происходит?". Я не принимал правильных решений, я плохо работал, и все это мешало достижению моих целей, – поделился Брэндон Томас Ли.

 
 
 
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#tbt the good ol days when I still had my favorite pair of glasses... p.s the reward still stands if found .

Публикация от Brando (@brandonthomaslee)

Сейчас актер является одним из главных героев реалити-шоу The Hills: New Beginnings. Съемкам Брэндон уделяет много времени, избегая шумных вечеринок в Лос-Анджелесе. Сам парень не скрывает, что алкозависимость влияла не только на его здоровье, но и характер, поэтому теперь сын Памелы Андерсон стремится изменить свою репутацию в Голливуде.

СМИ: Памела Андерсон начала терять вес после скандального разрыва с футболистом

"С тех пор, как я бросил пить, я стал намного лучше. Успешнее играю в кино, качественнее работаю. Даже как человек я изменился в хорошую сторону. Не собираюсь врать: в Лос-Анджелесе крайне трудно избежать соблазнов: девушки, деньги, наркотики... Но моя карьера сейчас гораздо важнее, чем вечеринки... Теперь я хочу, чтобы люди воспринимали меня серьезно. Я стал вести трезвый образ жизни", – добавил Брэндон Томас Ли.

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Памела Андерсон, Алкогольная зависимость, Сын Памелы Андерсон, Брэндон Томас Ли.
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