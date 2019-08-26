Харингтон утвержден на роль в одном из фильмов Marvel

Новости шоу бизнеса:Кит Харингтон сыграет роль в фильме "Вечные ( Eternals)" от Marvel.

Звезда сериала "Игра престолов" Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel. Британского актера утвердили на одну из ролей в новом фильме "Вечные ( Eternals)".

Вместе с Харингтоном в фильме будут сниматься голливудские дивы Анджелина Джоли и Сальма Хайек. Об этом сообщил американский продюсер и глава Marvel Кевин Фейдж на презентации новых проектов студии на выставке D23. Премьера "Вечных" запланирована на ноябрь 2020 года и выйдет в рамках нового этапа кинематографической вселенной Marvel.

"Вечные" – раса супергероев, созданная художником Джеком Кирби, что появилась в комиксах издательства Marvel Comics впервые в 1976 году. Все герои имеют сверхвозможности: полет, левитация, телепортирование, контроль сознания и другие.

Добавим, что в новом экранизованном проекте Кит Харингтон сыграет Черного рыцаря Дейна Уитмена.