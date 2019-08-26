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Официально: определена дата и место свадьбы Джастина Бибера и Хейли Болдуин

Официально: определена дата и место свадьбы Джастина Бибера и Хейли Болдуин
18:22 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Звездная пара определилась с датой свадьбы.

Известно, что популярный певец и супермодель связали уже связали себя узами брака на секретной церемонии в прошлом году в Нью-Йорке. Но в этом году решили отметить событие в кругу близких друзей.

Религиозное торжество откладывали несколько раз, но, как стало известно американским журналистам из TMZ, Джастин и Хейли наконец определись и уже отправляют заветные приглашения гостям, раскрывая тем самым два главных секрета - дату и место празднования.

Первоначально ее планировали провести ровно в годовщину, но пара передумала и перенесла все еще на две недели. Итак, самая обсуждаемая свадьба 2019 года состоится 30 сентября. Более того, ради этого всем звездным гостям придется на пару дней уехать в Южную Каролину в прибрежную зону реки Мэй - место, выбранное для чарующего торжества.

 
 
 
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Vacation

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Напомним, что Джастин Бибер признался в любви Хейли Болдуин. Поп-исполнитель опубликовал снимки своей девушки, под которыми посвятил ей чувственные слова.

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Свадьба, Джастин Бибер, Хейли Болдуин.
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