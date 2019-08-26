Официально: определена дата и место свадьбы Джастина Бибера и Хейли Болдуин

Новости шоу бизнеса:Звездная пара определилась с датой свадьбы.

Известно, что популярный певец и супермодель связали уже связали себя узами брака на секретной церемонии в прошлом году в Нью-Йорке. Но в этом году решили отметить событие в кругу близких друзей.

Религиозное торжество откладывали несколько раз, но, как стало известно американским журналистам из TMZ, Джастин и Хейли наконец определись и уже отправляют заветные приглашения гостям, раскрывая тем самым два главных секрета - дату и место празднования.

Первоначально ее планировали провести ровно в годовщину, но пара передумала и перенесла все еще на две недели. Итак, самая обсуждаемая свадьба 2019 года состоится 30 сентября. Более того, ради этого всем звездным гостям придется на пару дней уехать в Южную Каролину в прибрежную зону реки Мэй - место, выбранное для чарующего торжества.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Vacation Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 17 Авг 2019 в 10:21 PDT

Напомним, что Джастин Бибер признался в любви Хейли Болдуин. Поп-исполнитель опубликовал снимки своей девушки, под которыми посвятил ей чувственные слова.