Брэдли Купер познакомил свою маленькую дочь с новой девушкой: фото

Показавшись на днях на публике Брэдли явно не выглядел подавленным. Более того, его сопровождала пока что неопознанная репортерами привлекательная таинственная незнакомка.
С этой красоткой Брэдли появился в Диснейленде в Калифорнии. Конечно, он приехал сюда не только ради своей спутницы. В первую очередь, Купер посетил парк развлечений ради двухлетней дочки Леи, его единственного ребенка от Ирины.
Однако Брэдли сумел уделить достаточно времени своей симпатичной спутнице. Так, в какой-то момент, оставив Лею на попечении персонала парка, актер и незнакомка вдоволь покатались на аттракционах для взрослых, включая Incredicoaster – экстремальном варианте "американских горок". И Брэдли, и его спутница, выглядели весьма довольными как своим развлечением, так и друг другом.
Что же касается малышки Леи, то она тоже была совершенно счастлива. Она покружилась на карусели, вскарабкалась на фигуру гигантской черепахи, покаталась на "летающем слоне"… А между аттракционами уютно перемещалась на плечах папы.
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Bradley with Lea at Disneyland yesterday (August 23rd) #bradleycooper
Заметим, что Брэдли уже во второй раз за последние 10 дней видят с Леей. Около недели назад папарацци удалось заснять его с дочкой на пляже на Ибице, где чуть раньше отдыхали принц Гарри с Меган Маркл.