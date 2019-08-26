Брэдли Купер познакомил свою маленькую дочь с новой девушкой: фото

Новости шоу бизнеса:44-летний Брэдли Купер уже, похоже, совершенно пришел в себя после того, как от него в июне этого года ушла Ирина Шейк.

Показавшись на днях на публике Брэдли явно не выглядел подавленным. Более того, его сопровождала пока что неопознанная репортерами привлекательная таинственная незнакомка.

С этой красоткой Брэдли появился в Диснейленде в Калифорнии. Конечно, он приехал сюда не только ради своей спутницы. В первую очередь, Купер посетил парк развлечений ради двухлетней дочки Леи, его единственного ребенка от Ирины.

Однако Брэдли сумел уделить достаточно времени своей симпатичной спутнице. Так, в какой-то момент, оставив Лею на попечении персонала парка, актер и незнакомка вдоволь покатались на аттракционах для взрослых, включая Incredicoaster – экстремальном варианте "американских горок". И Брэдли, и его спутница, выглядели весьма довольными как своим развлечением, так и друг другом.

Что же касается малышки Леи, то она тоже была совершенно счастлива. Она покружилась на карусели, вскарабкалась на фигуру гигантской черепахи, покаталась на "летающем слоне"… А между аттракционами уютно перемещалась на плечах папы.

Заметим, что Брэдли уже во второй раз за последние 10 дней видят с Леей. Около недели назад папарацци удалось заснять его с дочкой на пляже на Ибице, где чуть раньше отдыхали принц Гарри с Меган Маркл.