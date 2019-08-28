Эротические фото ведущей "Х-Фактора" шокировали сети

Новости шоу бизнеса:Украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова поучаствовала в соблазнительной фотосессии.

Напомним, что не так давно стало известно, что в новом юбилейном сезоне шоу Х-Фактор на СТБ ведущую Оксану Марченко заменит ее коллега Даша Трегубова. Актриса прославилась после того, как засветилась в программах "Цієї миті рік потому" на том же телеканале, была экспертом на проектах "Все буде добре", "Битва экстрасенсов" и других.

Ведущая украинского музыкального проекта "Х-Фактор" восхитила соблазнительными образами. На одном из кадров новая ведущая Х-Фактора в облегающем платье с глубоким декольте засветила пышный бюст.

"Трегубова, что, вампир? Что 15 лет назад, что сегодня – одно и то же", "Сегодня видела вас в парке на съемках, вы в жизни еще красивее", "Хорошее и симпатичное фото невероятно красивой женщины! Меня так вдохновляет, что вы в любом образе выглядите, как школьница, хотя и красота ваша натуральная! Желаю вам оставаться такой же прекрасной", "Ой, ну после таких фоток парень у тебя точно должен появиться" – комментируют поклонники.