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Эротические фото ведущей "Х-Фактора" шокировали сети

Эротические фото ведущей "Х-Фактора" шокировали сети
12:32 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова поучаствовала в соблазнительной фотосессии.

Напомним, что не так давно стало известно, что в новом юбилейном сезоне шоу Х-Фактор на СТБ ведущую Оксану Марченко заменит ее коллега Даша Трегубова. Актриса прославилась после того, как засветилась в программах "Цієї миті рік потому" на том же телеканале, была экспертом на проектах "Все буде добре", "Битва экстрасенсов" и других.

Ведущая украинского музыкального проекта "Х-Фактор" восхитила соблазнительными образами. На одном из кадров новая ведущая Х-Фактора в облегающем платье с глубоким декольте засветила пышный бюст.

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"Трегубова, что, вампир? Что 15 лет назад, что сегодня – одно и то же", "Сегодня видела вас в парке на съемках, вы в жизни еще красивее", "Хорошее и симпатичное фото невероятно красивой женщины! Меня так вдохновляет, что вы в любом образе выглядите, как школьница, хотя и красота ваша натуральная! Желаю вам оставаться такой же прекрасной", "Ой, ну после таких фоток парень у тебя точно должен появиться" – комментируют поклонники.

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Даша Трегубова.
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